Από την Alitalia στην Ita: Τι δικαιούνται οι κάτοχοι εισιτήριων - Στις 15 Οκτωβρίου η μετάβαση

via Associated Press Φωτογραφία που διένειμε η ITA (Italy Air Transportation) στις 11 Οκτωβρίου 2021. Ένα από τα πρώτα Airbus A320 της εταιρείας, που θα συνεχίσουν να πετάνε από τις 15 Οκτωβρίου 2021 με τα σήματα του κρατικού πλέον αερομεταφορέα της Ιταλίας. Η Αlitalia, έπειτα από χρόνια οικονομικά προβλήματα, δεν θα υπάρχει από την ερχόμενη Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Η ΙΤΑ διαθέτει στόλο 52 αεροσκαφών που θα γίνουν 78 το 2022, με την προσθήκη αεροσκαφών νέας γενιάς. Η νέα εταιρεία θα κρατήσει μόνο 2,800 από τους 10,000 υπαλλήλους της Alitalia. (ITA via LaPresse/AP)