Black Friday 2022: Οδηγός έξυπνης αγοράς οικιακών συσκευών

Αρχικά, η καλύτερη ημέρα για να κάνεις τέτοιου είδους αγορές πλησιάζει! Μιλάμε φυσικά για την Black Friday! Φέτος, πέφτει στις 25 Νοεμβρίου. Πρόκειται, όπως κάθε χρόνο, για την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Ειδικά φέτος, όπως λέγεται, αναμένεται να υπάρξουν πολλές και δυνατές προσφορές σε όλα τα προϊόντα. Επομένως, εάν ανήκεις σε εκείνους που θέλουν να επενδύσουν σε ποιοτικές οικιακές συσκευές σε super τιμές, η Black Friday αποτελεί την ιδανική μέρα αγορών!

Πάμε να εξετάσουμε το σενάριο που σε θέλει να φτιάχνεις το νέο σου σπίτι σου και να μη διαθέτεις απολύτως καμία οικιακή συσκευή. Εφιάλτης; Όχι εάν το χειριστείς με τακτική και σχέδιο. Τι εννοούμε; Πάμε να δούμε.

Η λίστα

Το μυστικό για να μην αγχωθείς και προχωρήσεις σε αγορές που δεν χρειάζεσαι σε πρώτη φάση είναι να κάνεις μια λίστα με όλα όσα σου λείπουν. Κάθισε με καθαρό μυαλό και σημείωσε τις λευκές συσκευές που δεν έχεις. Εάν δυσκολεύεσαι, πέρνα μια βόλτα από το πατρικό σου (πάρε και λίγα τάπερ με φαγητό διότι θα χρειαστούν τις επόμενες ημέρες) και ξεκίνα την… καταγραφή

Εφόσον κάνεις τη λίστα θα διαπιστώσεις και μόνος σου ότι μπορείς να θέσεις μια βασική προτεραιότητα στις συσκευές. Εάν σπαζοκεφαλιάζεις ακόμα τότε σταμάτα ό,τι κάνεις. Στα έχουμε όλα έτοιμα παρακάτω. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορείς να προσθαφαιρέσεις ό,τι άλλο θελήσεις.

Ξεκινώντας με την κουζίνα

Το βασικότερο όλων είναι να μπορείς να μαγειρεύεις και να συντηρείς με ασφάλεια τα τρόφιμά σου. Τι χρειάζεσαι γι’ αυτά λοιπόν; Μια κουζίνα και ένα ψυγείο. Εάν δεν υπάρχει ήδη απορροφητήρας στο σπίτι, τότε σίγουρα θα πρέπει να πάρεις έναν.

Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές σε κουζίνες και ψυγεία στην αγορά. Πρότασή μας είναι να επενδύσεις στις εν λόγω συσκευές, γιατί όπως σου είπαμε ήδη, είναι οι βασικότερες οικιακές συσκευές σου!

Πριν ξεκινήσεις να ψάχνεις ανάμεσα στα brands, φρόντισε να έχεις μετρήσει τους διαθέσιμους χώρους σου. Μην βρεθείς ξαφνικά με ένα ψυγείο 2 μέτρων για ένα σημείο που μπορεί να πάρει έως 1,90μ. και μια μεγάλη κουζίνα που δεν μπαίνει ούτε από την πόρτα σου! Μέτρησε καλά το χώρο λοιπόν.

Καθαριότητα

Επόμενο βασικό κομμάτι: Η καθαριότητα. Εδώ σε πρώτη φάση θα χρειαστείς σίγουρα ένα πλυντήριο ρούχων και μια σκούπα. Αρχικά, μέτρα πάλι το χώρο σου. Παρατήρησε σπιθαμή προς σπιθαμή το μπάνιο σου διότι μπορεί να καταλήξεις να πατάς πάνω στο πλυντήριο για να μπεις στο ντουζ!

Εάν έχεις μικρό διαθέσιμο χώρο προτίμησε τα πλυντήρια ρούχων άνω φόρτωσης. Πρόκειται γι’ αυτά που έχουν την πόρτα του κάδου τους στο πάνω μέρος. Με απλά λόγια, ανοίγει από πάνω για να βάλεις τα ρούχα σου. Έτσι, εξοικονομείς χώρο αφού μπορείς να το στριμώξεις σε μια γωνιά.

Εάν πάλι έχεις μεγαλύτερο μπάνιο, τότε πήγαινε στα κλασικά πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης. Θα βρεις σαφώς περισσότερες επιλογές, καλύτερα χαρακτηριστικά και αποδόσεις σε σχέση με την τιμή τους.

Επόμενη αγορά στη σειρά: Σκούπα. Επειδή θέλουμε να σου λύσουμε τα χέρια όσο περισσότερο αυτό είναι εφικτό, θα σου προτείνουμε να αποκτήσεις σκούπα ρομπότ. Θυμήσου ότι είναι Black Friday, άρα θα εντοπίσεις σίγουρα δυνατές προσφορές. Εάν πάλι είσαι παραδοσιακός τύπος, τότε πήγαινε με μια σκούπα stick.

Σημείωση: Δεν ξεχάσαμε το σύστημα σιδερώματος απλά θεωρούμε ότι σε πρώτη φάση δεν είναι vital. Εάν απλώνεις με σωστό τρόπο τα ρούχα σου δεν θα έχεις θέμα με τα περισσότερα. Δεν πρόκειται βέβαια να γλιτώσεις από την «τσαλάκα», αλλά οκ, κάνε μια υποχώρηση στην αρχή.

Θέρμανση

Μιας και έρχεται χειμώνας θα ήταν καλή ιδέα να επενδύσεις σε ένα ποιοτικό και τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικό. Στόχος είναι να κερδίσεις σε χρήματα και ενέργεια. Όση περισσότερη ενέργεια εξοικονομείς τόσο περισσότερο θα εξοικονομείς και σε χρήματα. Επομένως, σκέψου ότι είναι μια σημαντική αγορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άσε που θα έχεις έτοιμο κλιματιστικό για τους πρώτους καύσωνες του καλοκαιριού και δεν θα τρέχεις τελευταία στιγμή να βρεις κάτι να δροσιστείς!

