Χιου Γκραντ: Εχασα πολλές δεκαετίες της ζωής μου ως εργένης

Isabel Infantes - PA Images via Getty Images

Isabel Infantes - PA Images via Getty Images Χιου Γκραντ

Παντρεύτηκε σε ηλικία 57 ετών πέρσι τον Μάιο.

Ο λόγος για τον Χιου Γκραντ που πήρε τη μεγάλη απόφαση πρόσφατα στο πλευρό της 40χρονης ΄Αννα ΄Εμπερστάιν με την οποία είχε σχέση έξι ετών και με πολλά on and off. Τελικά, κι αφ′ ότου εκείνη έφερε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί, πήρε τη μεγάλη απόφαση.

Σε συνέντευξή του στον βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό Virgin Radio και στο Breakfast Show του Κρις ΄Εβανς, ανέφερε ότι αντιπαθούσε τόσο την ιδέα του γάμου, όσο του να γίνει πατέρας.