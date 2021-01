Χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ με απλά λόγια

Τα χωρικά ύδατα, η υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αλλά τι σημαίνουν με σχετικά όσο γίνεται πιό απλά λόγια για μη ειδήμονες; Τι ισχύει σήμερα; Στο κείμενο που ακολουθεί, παρουσιάζω τι ισχύει στο Διεθνές Δίκαιο, την τρέχουσα κατάσταση, τις θέσεις της Τουρκίας, και κάνω μία συνοπτική ανάλυση για κάθε όρο.

Η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία στη θάλασσα ρυθμίζονται βασικά από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)). Οι περισσότερες χώρες έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση. Μερικές χώρες, όπως οι Η.Π.Α., η Λιβύη και τα Η.Α.Ε, έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Και μερικές χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και η Συρία ούτε έχουν υπογράψει ούτε έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Αυτό βέβαια δεν έχει πρακτική σημασία εφόσον οι περισσότερες χώρες έχουν κυρώσει τη σύμβαση, δεσμεύοντας και τα κράτη που δεν την έχουν κυρώσει.