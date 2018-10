«Χώρος, Ήχος και Αυτοσχεδιασμός» στη Στέγη, αλλά και στους δρόμους της πόλης

Ένα διεθνές συνέδριο με συζητήσεις, διαλέξεις, συναυλίες, μια έκθεση και soundwalks, στη Στέγη αλλά και στους δρόμους της πόλης, που εστιάζει σε νέες αυτοσχεδιαστικές πρακτικές sound art και περφόρμανς σε αστικά και μη-αστικά περιβάλλοντα.

Τα τελευταία 50 χρόνια διευρύνεται διαρκώς η δημιουργική χρήση αστικών και φυσικών ήχων στην τέχνη. Πώς τέτοιες πρακτικές, ειδικότερα αυτές που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, αποκαλύπτουν νέες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού με τον χώρο και τον χρόνο του εκάστοτε περιβάλλοντος; Πώς αυτές οι νέες αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις;

Το συνέδριο Χώρος, Ήχος και Αυτοσχεδιασμός, από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, στη Στέγη αλλά και εκτός αυτής, εστιάζει στον ρόλο της αστικής και υπαίθριας sound art και άλλων επιτελεστικών πρακτικών που χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Επίσης, διερευνώνται ζητήματα που αφορούν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων σε αυτό το πεδίο. Μεταξύ άλλων, θα γίνουν παρουσιάσεις εφαρμογών για soundwalks που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, του πρότζεκτ “Tuned City” στην Αρχαία Μεσσήνη, καθώς και της πρωτοβουλίας της Στέγης και των Medea Electronique, “Soundscapes/Landscapes”.

Το συνέδριο πλαισιώνεται από την έκθεση Urban Sound Art / Η τέχνη του ήχου σε δημόσιους χώρους στον 4ο όροφο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 19 έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου παρουσιάζονται μεγάλα πρότζεκτ ηχητικών εγκαταστάσεων από ηχητικούς καλλιτέχνες, από το 2010 έως σήμερα στην πόλη της Βόννης.

Συντελεστές

Επιμέλεια: Eric Lewis, Χρήστος Καρράς

Επιμέλεια παράλληλου προγράμματος: Αγγελική Πούλου

Συμμετέχουν: Γιάννης Κοζάτσας/Θοδωρής Δημητράκος/Κώστας Πασσάς (Κρίση, Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση), Νίκος Μπουμπάρης, Γιώργος Σαμαντάς, Βασίλης Ψαρράς, Rani Al Rajji, Ludger Brummer, Rebecca Caines, Budhaditya Chattopadhyay, Teresa Connors, John Drever, hd.kepler platform, Olivier Le Gal & Rodolphe Alexis (Collectif MU), Jesus Jara Lopez & Patricia Dominguez Larrondo (Medialab-Prado), Úna Monaghan, Medea Electronique art collective, Gascia Ouzounian, Carsten Seiffarth, Carsten Stabenow, Ellen Waterman

Σε συνεργασία με:

Διεθνές Ινστιτούτο για την Κριτική Έρευνα στον Αυτοσχεδιασμό

(The International Institute for Critical Studies in Improvisation)

Δελτία εισόδου/ Δηλώσεις συμμετοχής

Η πρόσβαση στους ηχητικούς περιπάτους γίνεται με προεγγραφή στο infotickets@sgt.gr

Οι εκδηλώσεις στη Στέγη χρειάζονται δελτίο εισόδου με σειρά προτεραιότητας



Η έκθεση στο Φουαγιέ 4ου ορόφου και οι συζητήσεις εκτός Στέγης είναι με ελεύθερη είσοδο.