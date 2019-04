ValeryBrozhinsky via Getty Images

«Μόνο τα μικρά μυστικά χρειάζονται προστασία. Τα μεγάλα προστατεύονται από τη δημόσια δυσπιστία» Marshal McLuhan Στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης αμερικάνικης τηλεοπτικής σειράς House of Cards, ο δημοσιογράφος Lucas Goodwin προκειμένου να συγκεντρώσει τις πιο μυστικές και σκοτεινές πληροφορίες για τον πρωταγωνιστή της σειράς και αντιπρόεδρο Frank Underwood, προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον κόσμο των hackers που δρουν ανενόχλητοι σε ένα παράλληλο διαδίκτυο, για το οποίο και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σειρά, καθ΄όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Το Dark Net (σκοτεινό διαδίκτυο) είναι η πλευρά εκείνη του διαδικτύου στην οποία οι εκατομμύρια χρήστες, που χρησιμοποιούν καθημερινά τον υπολογιστή τους ή την έξυπνη συσκευή τους, δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα παράλληλο internet που δρα ανεξάρτητα από το γνωστό σε μας διαδίκτυο και συγκεντρώνει κάθε λογής ανθρώπους, από εγκληματίες, hackers, μέχρι εμπόρους ναρκωτικών και όπλων. Μη προσβάσιμο στους συμβατικούς browsers ονομάστηκε Dark, δηλαδή σκοτεινό, διότι παραμένει κρυμμένο από τις μηχανές αναζήτησης που «σαρώνουν» το web, όπως και από τις διωκτικές αρχές ή τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες ανά τον πλανήτη,παρέχοντας ανωνυμία στους χρήστες του. Ιστορική Αναδρομή Για να κατανοήσουμε πως ακριβώς λειτουργεί το Dark Net θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου. Ως γνωστόν, η ηλεκτρονική εποχή στον 20 αιώνα σηματοδοτήθηκε από την ικανότητα των υπολογιστών να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο μέσα από αντίστοιχα δίκτυα, με πρώτο εξ αυτών το ARPANET, ως πρόγονο του σημερινού internet.

Youtube To ARPANET δημιουργήθηκε ως δίκτυο επικοινωνίας με ασφαλή τρόπο για τον στρατό των ΗΠΑ. Η πρώτη δεκαετία των ψηφιακών επιτευγμάτων του internet, κάπου στα μέσα του 1990, είχε ως σήμα κατατεθέν τις συνδέσεις σε απλές σελίδες παρουσίασης (web pages HTML) με πολύ αργές ταχύτητες. Ένα ακόμη σημείο αναφοράς εκείνης της εποχής ήταν τα λεγόμενα Bulletin boards, προπομπός και αυτά των σημερινών forums και κοινωνικών δικτύων, όπου το μέλος για να μπει, έπρεπε μέσω της τηλεφωνικής του σύνδεσης να καλέσει συγκεκριμένο αριθμό (dial-in) για να συμμετάσχει, ενώ απαιτούνταν και πολλές τεχνικές γνώσεις. Κανείς δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο της ροής πληροφορίας και έμοιαζε σαν ένας τόπος σκοτεινός που μπορούσαν να τον χρησιμοποιήσουν παρά μόνο ελάχιστοι, οι οποίοι διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις. Στη σημερινή εποχή και με την πρόοδο της τεχνολογίας το internet αποτελεί ένα αχανές ψηφιακό τοπίο, όπου μέσα από υπολογιστές, κινητά, τηλεοράσεις και tablets, μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδομένων, αρχείων με πολυμέσα, παιχνίδια κτλ. Μάλιστα, σε πιο προχωρημένες συνδέσεις μπορεί να κάνει απευθείας κλήσεις εικόνας και ήχου ή να παρακολουθήσει μια ταινία ζωντανά. Όλα αυτά, μέσα από τη τοποθέτηση μιας λέξης/φράσης κλειδί στη μηχανή αναζήτησης (π.χ. Google), ή το όνομα της σελίδας που θα επισκεφτεί (π.χ. www.youtube.com ) που θα τον οδηγήσει εκεί που επιθυμεί. Μεγάλη διαφορά από την αρχική εποχή του διαδικτύου όπου ο χρήστης έπρεπε να γνωρίζει την μοναδική ΙΡ διεύθυνση του υπολογιστή που είχε την σελίδα που θα ήθελε να δει, διότι δεν υπήρχαν οι DNS servers να προσφέρουν την υπηρεσία μετάφρασης (domain name). Όλα σήμερα, λοιπόν, στον χώρο του internet είναι ρυθμισμένα να λειτουργούν πίσω από φίλτρα και αδιαφανείς λειτουργίες προς τον χρήστη και για δική του ευκολία. Ηλεκτρονικά μηνύματα, συνομιλίες, πλοήγηση σε σελίδες, κοινωνικά δίκτυα, ψυχαγωγία, όλα ως διαδικασία ολοκληρώνονται μέσα από αντίστοιχα λογισμικά πλοήγησης/ανάγνωσης στο διαδίκτυο ( π.χ. Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera κτλ ). Βοήθημα σε αυτά είναι οι μηχανές αναζήτησης που ουσιαστικά διατηρούν ένα αρχείο δεδομένων, όπου μπορεί ο χρήστης να ανιχνεύει αυτό που ζητεί, να το εντοπίσει και να το χρησιμοποιήσει στο internet. Αρκετοί, μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχαν αναφέρει πώς πλέον το internet θα είναι ο νέος τρόπος ελέγχου των πάντων. Κάτι σαν τον Μεγάλο Αδερφό που θα μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε διαδικτυακή κίνηση του χρήστη και να συγκεντρώνει πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα του. Είναι,όμως, έτσι; Μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε όλα στο χώρο του διαδικτύου;Είναι όλες οι συνομιλίες και οι πληροφορίες ανιχνεύσιμες;

Η ανωνυμία του κρεμμυδιού-Τhe Onion Router Ακριβώς για την αποφυγή αυτής της συλλογής πληροφοριών από διάφορους χρήστες, το Αμερικάνικο Ερευνητικό Κέντρο πολεμικού ναυτικού (με την σφραγίδα του ειδικού οργανισμού DARPA), χρηματοδότησε και εξέλιξε το λογισμικό πρόγραμμα και δίκτυο TOR (Τhe Onion Router) το οποίο κυκλοφόρησε το 2002 και, μέχρι ενός σημείου, διαφυλάττει την ανωνυμία και την ικανή πρόσβαση από χρήστη σε διάφορους ιστότοπους, χωρίς να καταγράφεται η ταυτότητα και η προέλευση του (internet traffic analysis).

Η λέξη onion (κρεμμύδι) χρησιμοποιείται γιατί υποδηλώνει τα πολλαπλά “στρώματα” κατά την λειτουργία του.

Η αρχιτεκτονική λειτουργίας του επιτρέπει την απευθείας συνομιλία από υπολογιστή σε υπολογιστή, κάνοντας χρήση της υπάρχουσας υποδομής, αλλά κατ’ ουσία χωρίς να δίνει στοιχεία ταυτοποίησης σε τρίτους και αντίστοιχους μηχανισμούς τους. Η χρήση του εξασφαλίζει με αυτό τον τρόπο πλήρη ανωνυμία αλλά και την δυνατότητα να «ανεβάσει» κάποιος αρχεία ή/και μια σελίδα στο internet μέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή χωρίς κανείς να γνωρίζει την ταυτότητα του. Το όλο εγχείρημα εξελίχθηκε έκτοτε και έχει αναπτυχθεί ένας ολόκληρος κόσμος (Dark Net) που αποτελεί ένα σύνολο σελίδων και διάφορων άλλων ψηφιακών χώρων που θα αποκαλούσε κάποιος ως ένα παρασκηνιακό, ένα υπόγειο κόσμο κάτω από το γνωστό σε όλους μας internet.

Dark Net-Deep Web: ομοιότητες και διαφορές στο σκοτεινό κόσμο του διαδικτύου Το επονομαζόμενο ως Dark Net, είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός χώρος επικοινωνίας και άλλων πληροφοριών που έχει σχηματιστεί από διάφορες σελίδες σε προσωπικούς υπολογιστές (κατά μεγάλο ποσοστό) και έχει πρόσβαση όποιος διαθέτει το λογισμικό TOR, όπου μπορεί να συνδεθεί και να πλοηγηθεί με πλήρη ανωνυμία. Πολλοί, όμως, το συνδέουν και το συγχέουν με το Deep Web, που η μόνη επαφή του είναι ουσιαστικά η χρήση των λογισμικών πλοήγησης TOR και I2P για να έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες. To Deep Web, αν και βασίζεται στις ίδιες αρχές ανωνυμίας και προστασίας προσωπικών πληροφοριών μέσω των ίδιων λειτουργιών και αρχιτεκτονικής που προσφέρει το TOR project, είναι ο «υπόκοσμος» ενός κρυφού και παράνομου σκηνικού, όπου ο χρήστης πρέπει να έχει κάποιες σοβαρές τεχνικές γνώσεις και ικανή αντίληψη του τι σημαίνει ασφάλεια για να μπορέσει να κάνει πλοήγηση. Όσο βαθύτερα βουτάμε στις ιστοσελίδες του τόσο πιο σκούρο γίνεται το περιεχόμενο του.

Στο Deep Web έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο σελίδων που μπορεί ο οποιοσδήποτε να αγοράσει και να πουλήσει παράνομα αγαθά, ναρκωτικά, πληροφορίες,παιδική πορνογραφία,πλαστές πιστωτικές κάρτες, πλαστές ταυτότητες και κάθε λογής υπηρεσίες μέχρι και δολοφονίες. Είναι ένα χώρος όπου κινούνται εγκληματίες κάθε είδους, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες αστυνόμευσης από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά ένας εικονικός κόσμος στυλ «Mad Max», όπου αν δεν ξέρεις γιατί είσαι εκεί και τι πρέπει να κάνεις, πολύ εύκολα μπορείς να γίνεις θύμα και στόχος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους διαδικτυακούς χώρους που μπορεί να συναντήσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της πλοήγησης: Banker & Co – Professional Service : για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Paypal4free – Hacked Paypal: λογαριασμοί προς πώληση, πλαστές πιστωτικές κάρτες.

Eris – #1 Deepweb Dealer: πρόσβαση για αγορά κάνναβης, LSD, DMT, μανιτάρια, MDMA και οποιοδήποτε άλλο ναρκωτικό.

All Purpose Identities: ψεύτικες ταυτότητες για ΗΠΑ και Καναδά, άδειες, διαβατήρια.

Rent-a-Hacker : επαγγελματίες hackers προς ενοικίαση, DDOS, hacking, για καταστροφή sites, κατασκοπεία, κυβερνοτρομοκρατία.

Contract Killer : ή αλλιώς σκοτώστε το πρόβλημά σας, όποιο κι αν είναι, προσλαμβάνοντας κάποιον «to clean up the job» όπως λένε οι μυημένοι.

Crime Network : για εγκλήματα πάσης φύσεως ή για εξιχνίαση εγκλημάτων. Σε γενικές γραμμές, τρομοκρατικά δίκτυα, υπηρεσίες, κατάσκοποι, έμποροι ναρκωτικών, δολοφόνοι για μίσθωση καθώς και εκείνοι που ψάχνουν για παιδική πορνογραφία αποκτούν πρόσβαση σχεδόν καθημερινά στο σκοτεινό χώρο του Deep Web. Επίσης, εδώ θα συναντήσει ο χρήστης το The Hidden Wiki που παρέχει καταχωρήσεις των παραπάνω διευθύνσεων προκειμένου να πλοηγηθεί πιο εύκολα. Υπάρχουν ακόμη blogs (χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της «Αραβικής Ανοιξης» o χώρος είχε κατακλυστεί από ιστολόγια, στα οποία έγραφαν όσοι συμμετείχαν στις εξεγέρσεις και ήθελαν να μεταφέρουν στο εξωτερικό τη μαρτυρία τους), φόρουμ (από φυσιολογικά μέχρι επαναστατικά ως παράνομα), Tor-enabled instant messaging και chat, ανώνυμη φιλοξενία αρχείων, ανώνυμη χρηματοδότηση, ανώνυμη ανατροπή και ανταλλαγή πληροφοριών, πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ανωνυμία του υπολογιστή, πληροφορίες για warez / cracks / hacking, όλα τα βιβλία, μουσική, όλες οι ταινίες που μπορείτε να φανταστείτε, αθλητικά στοιχήματα, πληροφορίες για θέματα εμπορίου και διεθνών αγορών ακόμη και τουρνουά που οι διαγωνιζόμενοι αγωνίζονται μέχρι θανάτου σε καταστάσεις τύπου Gladiator.

Δίκτυα πρόσληψης δολοφόνων Η σελίδα ονομάζεται Hitman Network και όταν ο ενδιαφερόμενος γράψει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που θα ήθελε να «εξαφανίσει», η σελίδα ενεργοποιεί τρεις δολοφόνους προκειμένου να εκτελέσει την αγγελία αρκεί ο στόχος, όπως ενημερώνει, να μην είναι πολιτικός ή άτομο κάτω των 16 ετών. Η σελίδα παρέχει και έκπτωση 1% στους χρήστες που θα τη διαφημίσουν καθώς σε μήνυμα της αναφέρει χαρακτηριστικά : “Tell others about this shop, and earn 1% from every purchase they will make». Το άλλο μεγάλο δίκτυο πρόσληψης δολοφόνων ονομάζεται Assassination Market. Εδώ το όνομα του στόχου προστίθεται σε μια λίστα με ονόματα και στη συνέχεια οι χρήστες χρησιμοποιούν bitcoins προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τη δολοφονία. Ανάμεσα στα ονόματα της λίστας θα βρούμε τον πρώην διευθυντή της NSA, Keith Alexander, τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Barack Obama και τον πρώην πρόεδρο της Federal Reserve, Ben Bernanke που έχει πλειοδοτηθεί με το ποσό των 75.000 δολαρίων (124.14 bitcoins). O δημιουργός της σελίδας κυκλοφορεί με το ψευδώνυμο Kuwabatake Sanjuro και όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει μέσα από τα forums συζήτησης, φιλοδοξία του είναι η ανατροπή των κυβερνήσεων. Πώς, όμως, ο δολοφόνος αποδεικνύει ότι έκανε την προβλεπόμενη δολοφονία; Πριν από κάθε δολοφονία, ο εκάστοτε πληρωμένος δολοφόνος δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου με την προβλεπόμενη ημερομηνία του θανάτου, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί μια κρυπτογραφική λειτουργία γνωστή ως hash για να μετατρέψει το αρχείο κειμένου σε μια μοναδική σειρά χαρακτήρων. Πριν από τη δολοφονία,επίσης, κάθε δολοφόνος ενσωματώνει τα στοιχεία του σε ένα λογαριασμό bitcoin όπου γίνεται η πληρωμή του. Όταν ο στόχος του δολοφόνου είναι νεκρός, στέλνει το αρχείο κειμένου στον Sanjuro, ο οποίος χρησιμοποιεί τα hashes για να βεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα ταιριάζουν με τον κωδικό που αποστέλλονται πριν από το θάνατο του στόχου. Ο Sanjuro κρατάει προμήθεια 1% για κάθε δολοφονία.

O υπόκοσμος του διαδικτύου Όπως έγινε κατανοητό στις σελίδες του Deep Web τίποτα δε θυμίζει το επιφανειακό συμβατό διαδίκτυο και τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης που κατά κόρον χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Εδώ δεν υπάρχουν καλοστημένες σελίδες, ούτε πολύχρωμες εικόνες. Εδώ επικρατεί το σκοτάδι του υποκόσμου,σα να κάνεις στη πραγματική ζωή βόλτα στις πιο αμαρτωλές γειτονιές όπου συχνάζουν εγκληματίες, περίεργοι και, φυσικά, οι Αρχές. Όσοι δεν έχουν σχέση με όλα τα παραπάνω, επιθυμούν απλά πληροφορίες και οι πληροφορίες, αν γνωρίζει ο χρήστης πως να τις ανιχνεύσει, υπάρχουν.

Ο όγκος της πληροφορίας στο Deep Web θεωρείται πώς είναι 4πλασιος από ό,τι υπάρχει σήμερα σε αυτό που αποκαλούμε World Wide Web (WWW) και με πολύ πιο ποιοτικό περιεχόμενο, καθώς αρκετά στοιχεία δεν περνούν από λογοκρισία. Για την ακρίβεια, το σημερινό WWW υπολογίζεται στα 20 Terabyte πληροφοριών ενώ το Deep Web κάπου στα 8.000 Terrabyte!! Ο δικτυακός κόσμος του Deep Web δίνει την ικανότητα του μοιράσματος αρχείων πολύ εύκολα από υπολογιστή σε υπολογιστή χωρίς μεσολαβητές και για αυτό είναι και τόσο μεγάλος. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο μεγάλος όγκος πληροφορίας μπορεί να υπάρχει σε εκατομμύρια προσωπικούς υπολογιστές σε σχέση με μερικές χιλιάδες κεντρικούς servers. Πέρα, όμως, από το τεχνικό μέρος, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι πώς ακριβώς επειδή υπάρχει ανωνυμία και τεράστια δυσκολία ελέγχου ροής πληροφορίας από τις Αρχές, είναι ένας παράδεισος για κάθε λογής παράνομη συναλλαγή και υπηρεσία. Dark Net- Deep Web: Ένα παράλληλο on line σκοτεινό σύμπαν Χαρακτηριστικά υπάρχουν αφηγήσεις στον ξένο τύπο, από διάφορους ερευνητές που παρήγγειλαν ναρκωτικά ακόμα και όπλα και τους ήρθαν με το ταχυδρομείο σε ταχυδρομική θυρίδα που οι ίδιοι είχαν δηλώσει για να μην στοχοποιηθούν μετέπειτα. Όσο περίεργο και παράδοξο αν ακούγεται, στον χώρο αυτό υπάρχει μια μεγάλη μαύρη αγορά που πολλές φορές έχει κάνει την εμφάνιση της και στα ΜΜΕ παγκοσμίως (βλ. συλλήψεις για την μαύρη αγορά του Silk Road). Οι Αρχές από κάθε χώρα σίγουρα προσπαθούν αλλά δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέρθουν στην πρόκληση του Deep Web για τους παρακάτω λόγους: Η αρχιτεκτονική του όλου δικτύου στηρίζεται στην απευθείας σύνδεση του χρήστη με τον άλλο χρήστη χωρίς παρέμβαση από τρίτους (βλ. πιστοποίηση) καθώς και στην ικανότητα να χαθεί το ίχνος σύνδεσης με το που θα κλείσει ο υπολογιστής του χρήστη(το λογισμικό TOR φροντίζει και κρύβει τα όποια στοιχεία με την αποσύνδεση κάνοντας διαγραφή τους από την πλευρά του).

Οι συναλλαγές γίνονται με bitcoin (μορφή ηλεκτρονικού νομίσματος). Το bitcoin είναι μη ανιχνεύσιμο καθώς δημιουργείται και εξαργυρώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς να μπορεί κάποιος να ακολουθήσει την διαδρομή του.

Δεν θέλουν οι ίδιες οι Αρχές να εξοντώσουν τον χώρο του Deep Web παρά την διάλυση του Silk Road, καθώς κατά δήλωση του αρχηγού του FBI, δήλωση που έγινε off the record, « είναι πιο εύκολο να βρίσκεις τους εγκληματίες εκεί που αισθάνονται πιο άνετα, παρά όταν τους ψάχνεις εκεί που θα κρύβονται συνεχώς». Παρόλα αυτά, όμως, ο ψηφιακός κόσμος του Deep Web αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι στις υπηρεσίες αστυνόμευσης και πληροφοριών, οι οποίες και σπαταλούν τεράστιο δυναμικό και πόρους για τον εντοπισμό συνομιλιών και συναλλαγών μεταξύ προσώπων ενδιαφέροντος αλλά και μελλοντικών υπόπτων. Μαζί με αυτούς, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από διάφορους ακτιβιστές, δημοσιογράφους και πάσης φύσεως ενδιαφερόμενους ερευνητές που ψάχνουν σε chat rooms ( IRC ) και σε forums του Deep Web για την διαφορετική είδηση που δεν θα έχει περάσει από λογοκρισία. Είναι γνωστό ότι η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» συμβουλεύει τα μέλη της να το χρησιμοποιούν για να έρχονται σε επαφή με τις πηγές τους, στην περίπτωση που θέλουν να διασφαλίσουν πως θα μείνει μυστική η ταυτότητα όσων επικοινωνούν. Άλλωστε, αρκετές ειδήσεις και στοιχεία πρώτα εκεί βγήκαν σαν ανακοινώσεις και μετά στον υπόλοιπο κόσμο (βλ. στοιχεία περί Snowden και Wikileaks).

Το Deep Web συνοπτικά: · Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Deep Web είναι σήμερα 400 με 550 φορές μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως ορίζει το World Wide Web.

· Tο Deep Web περιέχει 8.000 terabyte πληροφοριών ενώ το επιφανειακό Web (εκείνο δηλαδή το Web που βρίσκουμε από τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης) περιέχει 20 terabyte πληροφοριών.

· Το Deep Web περιέχει περίπου 550 δισεκατομμύρια μεμονωμένα έγγραφα σε σύγκριση με το 1 δισεκατομμύριο που υφίστανται στο επιφανειακό Web.

· Περισσότερες από 200.000 βαθιά κρυμμένες ιστοσελίδες υπάρχουν σήμερα.

· Οι εξήντα, μόνον, από τις μεγαλύτερες βαθιά κρυμμένες τοποθεσίες Web περιέχουν συνολικά περίπου 750 terabytes πληροφοριών – ήδη, αυτές από μόνες τους, υπερβαίνουν το μέγεθος του επιφανειακού Web κατά σαράντα φορές.

· Το Deep Web είναι η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη κατηγορία των νέων πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

· Η ποιότητα του περιεχομένου του Deep Web είναι 1.000 έως 2.000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του «επιφανειακού Ιστού».

· Το περιεχόμενο του Deep Web είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε ανάγκη πληροφόρησης και αγοράς.

· Περισσότερο από το ήμισυ του περιεχομένου του Deep Web βρίσκεται σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων.

· Ένα ποσοστό 96% του Deep Web είναι προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες – που δεν υπόκεινται σε τέλη ή συνδρομές. Αυτοί που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια, είναι χάκερ, επιστήμονες, έμποροι ναρκωτικών, αστρονόμοι, δολοφόνοι, φυσικοί, επαναστάτες, κυβερνητικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, ομοσπονδιακοί, τρομοκράτες, διεστραμμένοι, ανθρακωρύχοι δεδομένων, απαγωγείς, κοινωνιολόγοι και κάθε λογής περίεργοι. Τεχνικά στοιχεία Ο κόσμος του Dark Net/ Deep Web μπορεί να φαντάζει μυστηριακός και προκλητικός για να μπει κάποιος, είναι, όμως, και πολύ επικίνδυνος. Ο χώρος κρύβει εγκληματίες κάθε είδους από Hackers μέχρι και οργανώσεις εγκλήματος και τρομοκρατίας που δεν θα διστάσουν να στοχοποιήσουν όποιον, πιθανόν, θεωρήσουν ότι μπορεί να τους κάνει ζημιά ή «ψαχουλεύει» πάρα πολύ. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τις Αρχές, που με ειδικές ομάδες ερευνούν και αυτές διάφορες σελίδες για πιθανούς μελλοντικούς εγκληματίες και τρομοκράτες. Οι σελίδες του Dark Net, όπως προαναφέραμε, δεν είναι κλασσικής μορφής (domain suffix π.χ. com, .gr, .net) αλλά έχουν την μορφή name.onion και δεν είναι προσβάσιμες από κλασσικούς browsers όπως είναι ο internet explorer ή ο Mozilla. H χρήση του TOR λογισμικού είναι απαραίτητη για αυτό και απαιτείται η εγκατάσταση του στον υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση του TOR λογισμικού μπορεί να δίνει ανωνυμία αλλά δεν παρέχει 100% ασφάλεια αφού η σύνδεση end-to-end δεν συλλέγεται από κάποια μηχανή αναζήτησης και δεν καταγράφεται ως κίνηση εισόδου σε κεντρικό server αλλά τα στοιχεία της ΙΡ όπως η ημερομηνία/ώρα και η χρήση του λογισμικού καταγράφονται από τον πάροχο σύνδεσης. Έτσι, μπορεί να μην καταγράφεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας ( data recording/intercepting/logging) αλλά η σύνδεση με το λογισμικό TOR καταγράφεται όταν εκκινεί και όταν κλείνει (audit session) με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ίχνος που δεν θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να καθαρίσει. Πέραν τούτου, υπάρχουν και άλλα τεχνικά στοιχεία που καταγράφονται (π.χ. MAC address) στα οποία μπορούν οι αρχές να ανατρέξουν, αν και εφόσον θεωρήσουν πώς αξίζει ο κόπος να παρακολουθούν όταν συνδέεται κάποιος με TOR και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν ένα μοτίβο (pattern) για το πότε έχει κάποιος σύνδεση με συγκεκριμένη σελίδα στο Dark Net. Κάπως έτσι έδρασαν οι αρχές στον τρόπο που κινήθηκαν για να κλείσουν το Silk Road.

Silk Road, η μεγαλύτερη on line αγορά ναρκωτικών Το Silk Road υπήρξε η δημοφιλέστερη, ίσως, on line αγορά ναρκωτικών στο “darknet”. Ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι «έτρεχε» το Silk Road, είναι ο Ross Ulbricht, που κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο Dread Pirate Roberts και τελικά συνελήφθη από τις αρχές το φθινόπωρο του 2013. Το Silk Road εδώ και πολύ καιρό βρισκόταν στο στόχαστρο των Αμερικανικών (και όχι μόνο) αρχών, καθώς ήταν μία πλατφόρμα στην οποία διάφοροι προμηθευτές όλων των ειδών ναρκωτικών και άλλων εμπορευμάτων που δεν μπορεί κανείς να «ψωνίσει» ελεύθερα στην αγορά, εξέθεταν το εμπόρευμά τους και καταναλωτές, μπορούσαν να ψωνίσουν ό,τι εκείνοι ήθελαν. Οι πληρωμές γίνονταν φυσικά σε bitcoin. Το Silk Road διέθετε, επίσης, και κάποιους υπαλλήλους. Ένας από αυτούς, αποφάσισε να υπεξαιρέσει bitcoins από χρήστες με αποτέλεσμα το αφεντικό και ιδιοκτήτης του Silk Road να εξοργιστεί μαζί του. Δε δίστασε,μάλιστα, στα forum του Silk Road να δημοσιοποιήσει την επιθυμία του να δείρει κάποιος τον κλέφτη υπάλληλο του προκειμένου να τον εξαναγκαστεί να επιστρέψει τα bitcoin που είχε καταχραστεί. Στη συνέχεια, όμως, άλλαξε γνώμη: «Να αλλάξω την εντολή για ξυλοδαρμό, σε εντολή για δολοφονία;» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

ASSOCIATED PRESS Supporters of Ross William Ulbricht hold signs during the jury selection for his trial outside of federal court in New York, Tuesday, Jan. 13, 2015. Murder-for-hire allegations are central to the trial of Ulbrichtt, charged with running an online black market where drugs were sold as easily as books and electronics.

Κάπως έτσι ξεκίνησε μία συζήτηση, αντάλλαξε μηνύματα με κάποιον που του παρουσιάστηκε ως εκτελεστής και έκλεισε συμφωνία μαζί του να σκοτώσει τον υπάλληλο του, έναντι 40 χιλιάδων δολαρίων. Ο εκτελεστής έστειλε φωτογραφίες από την «εκτέλεση» και ενώ ο Dread Pirate Roberts εξέφρασε αρχικά μία επιφύλαξη για την αποτελεσματικότητά του, τελικά πείστηκε πως ο υπάλληλος ήταν νεκρός. Κι όμως, ο υπάλληλος κρατούνταν από τις αρχές στις οποίες και είχε ομολογήσει τι είχε κάνει ενώ ο υποτιθέμενος εκτελεστής ήταν πράκτορας των αρχών. Κάπως έτσι ο Ross William Ulbricht βρέθηκε στα χέρια των αμερικανικών αρχών, σε μία ιστορία που θυμίζει ευφάνταστο σενάριο. Βέβαια, είχε προηγηθεί παρακολούθηση των κινήσεων του και προσπάθεια εξακρίβωσης των στοιχείων του πολύ πριν την εικονική δολοφονία,όπου οι πράκτορες που σύχναζαν στη σελίδα του δεν ήταν για να ψωνίσουν αλλά για να παρατηρούν όλες τις κινήσεις και συνομιλίες του. Στα άδυτα της παιδικής πορνογραφίας Ανάλογα κινήθηκαν οι αμερικάνικες αρχές και πριν μερικούς μήνες,όταν εξάρθρωσαν ένα διεθνές δίκτυο παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ με 27.000 συνδρομητές απ΄όλο τον κόσμο. Τότε, 14 άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της εκμετάλλευσης ανηλίκων σε σχέση με μία ιστοσελίδα που λειτουργούσε στο Deep Web. Ως διαχειριστής του δικτύου παιδικής πορνογραφίας και αρχηγός του εμφανίζεται ένας 27χρονος, ο Τζόναθαν Τζόνσον, ο οποίος είχε συλληφθεί παλαιότερα στην πολιτεία της Λουιζιάνας και αντιμετωπίζει 20ετή ποινή κάθειρξης. Το δίκτυο παιδικής πορνογραφίας λειτουργούσε από τον Ιούνιο του 2012 περίπου μέχρι τον Ιούνιο του 2013, όταν συνελήφθη ο Τζόνσον. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ιστοσελίδα διέθετε αρχεία με περισσότερα από 2.000 βίντεο και ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από περίπου 250 παιδιά–κυρίως αγόρια–από τις ΗΠΑ.Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από τριών έως 17 ετών και προέρχονταν από 39 αμερικανικές πολιτείες. Σύμφωνα με το BBC, τα θύματα εξαπατούνταν,συχνά από άνδρες που εμφανίζονταν ως γυναίκες, μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και καλούνταν να «ανεβάσουν» πορνογραφικό υλικό.

Thomas Niedermueller via Getty Images The accused Markus K. arrives for his trial on charges related to sexual abuse of a minor at the Landgericht Freiburg courthouse on April 12, 2018 in Freiburg im Breisgau, Germany. Markus K. is accused of having been one of several clients of Christian L. and Berrin T. The couple are accused of having offered Berrin's nine-year-old son to pedophiles across Europe for sex in a an abuse case that has shocked Germany. The couple ran their operation through the Darknet over a course of two years until police arrested them last September following information from the American FBI.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια δίκτυα που εξαρθρώνεται.Χαρακτηριστικό,μάλιστα, είναι ότι εκδόθηκαν περίπου 150 εντάλματα σύλληψης εναντίον υπόπτων στις ΗΠΑ και άλλα 150 σε άλλες χώρες. Συμμέτοχοι σε άλλη προσπάθεια ήταν και η γνωστή ομάδα hackers Anonymous, όταν με την επιχείρηση «Operation-Darknet» το 2011 είχε ως στόχο sites παιδικής πορνογραφίας και στη συνέχεια κατάφερε να εντοπίσει την εταιρεία hosting στην οποία ήταν ανεβασμένα πάνω από 100GB πορνογραφικού υλικού δίνοντας στη δημοσιότητα πάνω από 1500 ονόματα μελών της. Οι Anonymous παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό την κίνηση του ιστότοπου «Lolita city», γνωστό στους κύκλους των παιδόφιλων, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιούσε ειδικό software ώστε να κρύβει τις μοναδικές IP διευθύνσεις των χρηστών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της ομάδας ζήτησαν από την εταιρία hosting «Freedom Hosting» να κατεβάσει το συγκεκριμένο site, όμως αυτοί αρνήθηκαν, κι έτσι οι Anonymous μπλόκαραν τους servers τους μέσω μίας τεράστιας επίθεσης DDoS. Deep Web και μυστικές υπηρεσίες Τον Αύγουστο του 2013, λίγα μόνο εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση ότι δόθηκε βίζα στον Ε. Snowden (γνωστός για τις αποκαλύψεις του περί παρακολουθήσεων, αποκαλύψεις που αρχικά είχαν διαρρεύσει στο Dark Net), το FBI ανακοίνωσε ότι απέκτησε πρόσβαση τουλάχιστον στα μισά ανώνυμα sites του δικτύου, συμπεριλαμβανόμενου του απόκρυφου συστήματος ασφαλούς, κρυπτογραφημένης ανταλλαγής eMail, TORmail. Λέγεται, δε, πως πριν εξαφανιστούν από το διαδίκτυο τα sites αυτά αλλά και άλλα πολλά «διέδιδαν» κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση των χρηστών και το τέλος της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, δυο μυστηριώδεις θάνατοι ίσως και να σχετίζονται με την προσπάθεια των μυστικών υπηρεσιών να διεισδύσουν και, στη τελική, να ελέγξουν το σκοτεινό χώρο του Deep Web. Αναφερόμαστε στο θάνατο του hacker Barnaby Jack και του δημοσιογράφου Michael Hastings. Ο 35χρονος Barnaby Jack, ειδικός σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο San Francisco τον Ιούλιο του 2013,λίγο πριν την παρουσίαση του στο συνέδριο Black Hat 2013 που αφορούσε το hacking εξ αποστάσεως ιατρικών συσκευών, όπως τις αντλίες ινσουλίνης και τους βηματοδότες. Αρχικά, η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τα αίτια θανάτου, αρκέστηκε μόνο να πει ότι φως στα αίτια θα ρίξει η επίσημη αυτοψία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Η ιατροδικαστική έκθεση που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014 δείχνει ότι ο hacker πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης, ηρωίνης, αλπραζολάμης και διφαινυδραμίνης διαψεύδοντας τους συνομωσιολόγους που έλεγαν ότι στον παράξενο θάνατο ενεπλάκη η CIA. Βέβαια,αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πως τα αίτια του θανάτου του συγκαλήφθηκαν. Πολλοί είναι εκείνοι που θα κέρδιζαν αν ο Barnaby Jack σταματούσε να μιλά όπως εταιρείες ιατρικών υλικών, τρομοκράτες, ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ που είχε ξεκινήσει ένα κυνήγι μαγισσών άνευ προηγουμένου εναντίον όλων εκείνων που «σπάνε» συστήματα και είναι ειδικοί στο χώρο του διαδικτύου καθώς δεν θα ήθελε με τίποτα να δει μια δεύτερη υπόθεση Snowden στην επικαιρότητα. Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως ο Barnaby Jack είχε συνεργαστεί με πολλές μεγάλες εταιρείες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίζει τα κενά ασφαλείας αυτών των μικροκυκλωμάτων και οι εταιρείες να αναπτύσσουν λύσεις γι αυτά. Είχε συνεργαστεί με την McAfee, την Juniper, την eEye Digital και ήταν διευθυντής ασφαλείας των embedded devices στην IOActive. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή του 33χρονου Michael Hastings, πρώην δημοσιογράφος του Rolling Stone, χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός ότι ο Hastings είχε εκμυστηρευθεί στους συνεργάτες του πως υποψιαζόταν ότι ήταν αντικείμενο έρευνας από το FBI.

Και αυτό, λίγες ώρες πριν σκοτωθεί σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο L.Angeles, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τυλίχτηκε στις φλόγες.To αυτοκίνητό του φέρεται να προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Υπάρχουν, όμως, κάποιες μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες που ισχυρίζονται πως το αυτοκίνητό του εξερράγη πριν από την πρόσκρουση! Ο Hastings έκανε θραύση όταν αρθρογραφούσε στο Rolling Stone. Προκάλεσε μάλιστα την την πτώση του στρατηγού Stanley A McChrystal, με το άρθρο του «The Runaway General» που ήταν καταπέλτης για το προφίλ του Chrystal. Υπήρξε, ακόμη, ανταποκριτής από την εμπόλεμη ζώνη στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Όταν έγινε το ατύχημα, ο δημοσιογράφος ερευνούσε μια πολύ μεγάλη είδηση ενώ είχε έρθει και σε επαφή με τους δικηγόρους του Wikileaks. Λίγο πριν το θάνατό του είχε στείλει σε φίλους το εξής email: »Hey… the feds are interviewing my ‘close friends and associates.’ Perhaps if the authorities arrive ‘buzz Feed GQ’ er HQ, may be wise to immediately request legal counsel before any conversations or interviews about our news-gathering practices or related journalism issues. Also: I’m onto a big story, and need to go off the radar for a bit.”

