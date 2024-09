Δύο μοναδικά έργα Σεζάν και Γκογκέν από τη National Gallery στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Με τίτλο «Van Gogh: Poets and Lovers», η μεγάλη έκθεση που διοργανώνει η National Gallery συγκεντρώνει 61 έργα του Van Gogh, πίνακες και σχέδια, σε συνεργασία με κάποια από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, όπως, μεταξύ άλλων, το Μουσείο Van Gogh και το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, το Musée d’Orsay στο Παρίσι, το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, το Μουσείο Kröller-Müller στο Otterlo, το Philadelphia Museum of Art και πολλά άλλα.