9η Διεθνής Διάσκεψη για τους Ωκεανούς: «Ωρα για τολμηρές δεσμεύσεις»

Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις συνυπογράφουν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ενόψει της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης για τους Ωκεανούς (9th Our Ocean Conference). Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε μια περίοδο κρίσης για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου, οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν την ανάγκη ανάληψης ξεκάθαρων και τολμηρών δεσμεύσεων, όπως επιβάλλει η επιστήμη. Η 9η Διεθνής Διάσκεψη για τους Ωκεανούς (9th Our Ocean Conference), που διοργανώνει η χώρα μας στην Αθήνα στις 15-17 Απριλίου 2024, και οι δεσμεύσεις που εξαγγέλθηκε ότι θα ανακοινωθούν ενόψει αυτής της παγκόσμιας διοργάνωσης, είναι μια σημαντική ευκαιρία για να αποδείξει έμπρακτα η Ελλάδα ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τα κρίσιμα ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Θυμίζουμε ότι στο διεθνές συνέδριο της IUCN (International Union for the Conservation of Nature) τον Σεπτέμβριο 2021 στη Μασσαλία, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ορισμένες δεσμεύσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος οι οποίες δυστυχώς παραμένουν μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτες.