Δώδεκα λάθη που κάνουμε ως καλεσμένοι στους γάμους χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε

wundervisuals via Getty Images

Να μονοπωλoύμε τον χρόνο του ζευγαριού

«Η νύφη και ο γαμπρός θα κάνουν τον καθιερωμένο κύκλο τους γύρω από την αίθουσα της δεξίωσης. Εμείς φυσικά επιθυμούμε να τους συγχαρούμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιδιώκουμε να μονοπωλήσουμε τον χρόνο τους», υπογραμμίζει η Νταϊάν Γκότσμαν, ειδική σε θέματα εθιμοτυπικού, συγγραφέας του εγχειριδίου συμβουλευτικής σχέσεων Modern Etiquette for a Better Life και ιδρύτρια του Protocol School of Texas, εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Σαν Αντόνιο.