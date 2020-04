Δωρεάν 500 ώρες προγράμματος από το HBO (αλλά χωρίς «Game of Thrones»)

Το HBO, η πλατφόρμα της WarnerMedia, προσφέρει περίπου 500 ώρες δωρεάν προγράμματος (χωρίς συνδρομή και χωρίς διαφημίσεις) για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσω του HBO Now και του HBO Go.

Στις 500 ώρες περιλαμβάνονται οι εννέα διάσημες σειρές -όλοι οι κύκλοι- της πλατφόρμας, The Sopranos, Veep, Succession, Six Feet Under, The Wire, Ballers, Barry, Silicon Valley και True Blood.

Επίσης, είκοσι ταινίες της Warner Bros -φυσικά- μεταξύ αυτών το «Πόκεμον Ντετέκτιβ Πίκατσου», «Η ταινία Lego 2», το «Crazy, Stupid, Love» με τους Στιβ Καρέλ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Τζούλιαν Μουρ, Εμα Στόουν και δέκα ντοκιμαντέρ και δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ.

Ωστόσο, η χωρίς προηγούμενο επιτυχία του HBO «Game of Thrones» απουσιάζει από αυτή τη free-streaming fiesta, όπως απουσιάζουν και άλλες πρόσφατες επιτυχίες του, το «Westworld», το «Big Little Lies», το «Euphoria» και το «Chernobyl», που απέφεραν τεράστια κέρδη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς σύμφωνα με τη WarnerMedia, η ροή του HBO Now κατέγραψε άνοδο της τάξης του 40% το δεκαήμερο 14-24 Μαρτίου, σε σχέση με τον μέσο όρο των περασμένων τεσσάρων εβδομάδων (το HBO προσφέρει δωρεάν μια περιορισμένη επιλογή από μεμονωμένα επεισόδια των παραπάνω σειρών).

Η προσφορά, που ξεκίνησε στις 3 Απριλίου, δεν αφορά βεβαίως, τον εγκλεισμό εν μέσω πανδημίας.

Η κίνηση του HBO (την οποία προωθεί με το hashtag #StayHomeBoxOffice) αποτελεί μία στρατηγική δειγματοληψίας πριν από το λανσάρισμα του HBO Max τον Μάιο. Το HBO Max θα περιλαμβάνει το HBO στο σύνολο του, με συνδρομή στην τιμή των 14,99 δολαρίων και οι 500 ώρες θα λειτουργήσουν ως βαρόμετρο καταγραφής των τάσεων για τις μελλοντικές επιλογές του ομίλου.

Η προσφορά -στο hbonow.com ή hbogo.com- ισχύει προς το παρόν μόνο για τις ΗΠΑ και μέσα στις επόμενες μέρες θα ανοίξει και από πλατφόρμες που συνεργάζονται με το HBO.

Το διαθέσιμο δωρεάν περιεχόμενο είναι το εξής:

Σειρές

1. Ballers (5 κύκλοι)

2. Barry (2 κύκλοι)

3. Silicon Valley (6 κύκλοι)

4. Six Feet Under (5 κύκλοι)

5. The Sopranos (7 κύκλοι)

6. Succession (2 κύκλοι)

7. True Blood (7 κύκλοι)

8. Veep (7 κύκλοι)

9. The Wire (5 κύκλοι)

Ταινίες

1. Arthur

2. Arthur 2: On the Rocks

3. Blinded by the Light

4. The Bridges of Madison County

5. Crazy, Stupid, Love

6. Empire of the Sun

7. Forget Paris

8. Happy Feet Two

9. Isn’t It Romantic?

10. The Lego Movie 2: The Second Part

11. Midnight Special

12. My Dog Skip

13. Nancy Drew and the Hidden Staircase

14. Pan

15. Pokémon Detective Pikachu

16. Red Riding Hood

17. Smallfoot

18. Storks

19. Sucker Punch

20. Unknown

Ντοκιμαντέρ

1. The Apollo

2. The Case Against Adnan Syed

3. Elvis Presley: The Searcher

4. I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter

5. The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

6. Jane Fonda in Five Acts

7. McMillion$

8. True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality

9. United Skates

10. We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

Με πληροφορίες από Variety