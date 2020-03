Απελπιστική η κατάσταση στην Ιταλία: 627 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

PIERO CRUCIATTI via Getty Images A man wearing a face mask stands by the coffin of his mother during a funeral service in the closed cemetery of Seriate, near Bergamo, Lombardy, on March 20, 2020 during the country's lockdown aimed at stopping the spread of the COVID-19 (new coronavirus) pandemic. (Photo by Piero Cruciatti / AFP) (Photo by PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images)

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών αλλά και των νοσούντων στην Ιταλία λόγω κορονοϊού. Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι πλέον περισσότερα από 47.000. Οι νεκροί έφτασαν τους 4.032. Παράλληλα, 5.129 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Την Πέμοτη το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 41.035 και είχαν χάσει την ζωή τους, συνολικά, 3.405 άνθρωποι. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 627 ασθενείς και καταγράφηκαν 5.986 νέα κρούσματα, από τα οποία περίπου τα 3.000 διαγνώστηκαν θετικά στον ιό. Η διάδοσή του, με λίγα λόγια, δεν σταματά. Στη Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά ξεπερνούν τον αριθμό των 22.200 με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 2.540. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 5.968 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 640. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 4.031, με 131 νεκρούς. Από το Σάββατο αναμένεται να ισχύσουν αυστηρότερα μέτρα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών και της λειτουργίας των καταστημάτων, τα οποία θα πρέπει να ανακοινωθούν από τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε.

Δύσκολη η αποστολή της κυβέρνησης Οι Ιταλοί δεν μένουν σπίτι. Κι ενώ έως και την Παρασκευή σε πάνω από 53.000 έχουν ασκηθεί διώξεις για άσκοπες μετακινήσεις, η κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δυνατού, ή αδύνατου μέσου για να τους αποτρέψει. Σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα που επιτάσσει την απομόνωση, οι έξοδοι δεν επιτρέπονται παρά για επαγγελματικούς λόγους, για λόγους υγείας και για την αγορά τροφίμων, με κάθε παραβάτη να κινδυνεύει με φυλάκιση τριών μηνών, ή πρόστιμο 206 ευρώ.

Τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση: Πρώτο, «ο φόβος του χωροφύλακα». Οδοφράγματα στους αυτοκινητοδρόμους κι έλεγχοι σε κάθε γωνιά του δρόμου. Η αστυνομία είναι πανταχού παρούσα κάθε μέρα και δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν η κάθε μετακίνηση είναι δικαιολογημένη. Κάθε Ιταλός που βγαίνει από το σπίτι του θα πρέπει να έχει μία υπεύθυνη δήλωση που θα εξηγεί τον λόγο της εξόδου του. Κι οι έλεγχοι είναι καθημερινά εντατικότεροι: 173.000 τη Δευτέρα, 187.000 την Τρίτη, 200.000 την Τετάρτη, πάνω από 200.000 την Πέμπτη. Οι αγωγές για παραβιάσεις ήταν αντίστοιχα 8.100, 8.300, 8.500 και 9.500.

KONTROLAB via Getty Images NAPLES, CAMPANIA, ITALY - 2020/03/20: Patient whith Coronavirus COVID-19, visited by medic in the Hosital Antonio Cardarelli in Naples city. (Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)

Στόχος των νέων πιθανών απαγορεύσεων είναι να αποθαρρυνθούν οι Iταλοί και να μην αποφασίσουν να πάνε σε κάποιο θέρετρο, μέσα στο σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αναμένεται να ζητηθεί από τουςIιταλούς να ψωνίζουν τρόφιμα μόνον μια φορά την εβδομάδα, αποφεύγοντας να βγαίνουν κάθε μέρα για περιορισμένο αριθμό τροφίμων. Την Πέμπτη η γειτονική χώρα έγινε αυτή με τους περισσότερους νεκρούς εξαιτίας του ιού και με τις εικόνες που έρχονταν από το Μπέργκαμο, όπου στρατιωτικά οχήματα μετέφεραν δεκάδες φέρετρα, να προκαλούν σοκ.

PIERO CRUCIATTI via Getty Images A nun wearing a face mask looks inside the closed Monumental Cemetery of Bergamo, Lombardy, on March 20, 2020 during the country's lockdown aimed at stopping the spread of the COVID-19 (new coronavirus) pandemic. (Photo by Piero Cruciatti / AFP) (Photo by PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images)