«Drive in the moment»: η πλατφόρμα κατά της χρήσης κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση

Προς τούτο, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.).

Η Πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT δημιουργήθηκε από τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland, και προωθείται με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε όλο τον κόσμο ως καλή Πρακτική. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» μετέφρασε και προσάρμοσε την πλατφόρμα στα ελληνικά και να την προώθησε σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το DRIVE IN THE MOMENT είναι βασισμένο στη θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και αποτελείται από δύο αλληλένδετα μέρη: έρευνα γνώμης για τον βαθμό επικινδυνότητας διαφόρων κακών οδηγικών συνηθειών σε σχέση με τη χρήση κινητού (quiz) και στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου ελάττωσης χρήσης κινητού κατά την οδήγηση (plan builder). Η πλατφόρμα θα πλαισιωθεί από ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους το οποίο θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της επικράτειας ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ info kiosks θα τοποθετηθούν τόσο σε χώρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως το The Mall Athens.