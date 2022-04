E-com news: Επιτέλους και στην Ελλάδα η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις με χρεωστική κάρτα

Μια από τις δυνατότητες που έκαναν πραγματικά θραύση στο εξωτερικό με εκατομμύρια πελάτες να την χρησιμοποιούν -και να την ξαναχρησιμοποιούν- είναι το Buy Now, Pay Later, που ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να κάνει τις αγορές του με άτοκες δόσεις από τη χρεωστική του κάρτα και όχι από πιστωτική και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση. Το Buy Now, Pay Later πέτυχε αμέσως, γιατί μεταξύ άλλων κατάφερε να κερδίσει μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που δεν έχει και δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστωτική κάρτα, αλλά θεωρεί τις δόσεις μεγάλη διευκόλυνση για τις αγορές του.