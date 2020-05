NurPhoto via Getty Images Φωτογραφία αρχείο Μουσείο Ακροπόλεως (Photo by Grigoris Siamidis/NurPhoto via Getty Images)

Στον σημερινό πολυδιάστατο κόσμο, στον οποίο συμφέροντα κι επιδιώξεις κρατικών και μη δρώντων περιπλέκονται έντονα, είναι εφικτό ο πολιτισμός να αποτελέσει γέφυρα συνεννόησης και όχι ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης -ενίοτε πολύ σκληρής, όπως σημειώνει ο Huntington στο περίφημο The Clash of Civilizations;

Ο πολιτισμός αποτελεί κατά παράδοση την βαριά βιομηχανία της χώρας μας κι έναν σημαντικό συντελεστή ήπιας ισχύος ο οποίος δύναται να αναπτυχθεί περαιτέρω. Κύριοι αρμόδιοι φορείς για την άσκηση της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας είναι τα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλοι μικρότερης εμβέλειας φορείς. Σημαντικό μερίδιο στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μπορεί να αναλάβει η απανταχού ελληνική ομογένεια καθώς αποτελεί μόνιμο πρεσβευτή του ελληνικού πνεύματος στις χώρες που διαμένει.

Συνοψίζοντας, διαπιστώσαμε πόσο σημαντικό είναι το πεδίο του πολιτισμού για την συνεννόηση μεταξύ των κρατών καθώς δεν αποτελεί μονάχα πεδίο αντιπαράθεσης και διαχωρισμού αλλά πεδίο συνεργασίας και κατανόησης ειδικά τη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αυτό φυσικά προϋποθέτει ισότιμη αλληλεπίδραση με ειλικρινή σεβασμό στην διαφορετικότητα. Η διπλωματία του πολιτισμού είναι το εργαλείο εκείνο που αν χρησιμοποιηθεί συστηματικά και ορθά μπορεί να δώσει την δυνατότητα ακόμα και σε μικρές χώρες με μεγάλη πολιτιστική παράδοση, όπως είναι η Ελλάδα, να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στο πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων.

Στο παρόν άρθρο, για λόγους οικονομίας, ταυτίζουμε τις έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας. Είναι γεγονός πως επικρατεί σύγχυση ως προς την ακριβή ερμηνεία των όρων. Ειδικά όσον αφορά την έννοια της κουλτούρας, η ερμηνεία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο καθώς αποτελεί και γλωσσικό δάνειο στην ελληνική. Στον περιορισμένο χώρο του άρθρου θα αρκεστούμε να αναφέρουμε πως σε γενικές γραμμές ο πολιτισμός αναφέρεται στα υλικά επιτεύγματα όπως είναι η επιστήμη και η τεχνολογία, ενώ η κουλτούρα αφορά πρωτίστως την άυλη, πνευματική δημιουργία του ανθρώπου όπως είναι η τέχνη. Φυσικά και οι δύο όροι αναφέρονται στα ανθρώπινα επιτεύγματα συγκεκριμένης εποχής και τόπου.