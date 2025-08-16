Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά την σύναντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν με θέμα την Ουκρανία

Λίγες ώρες μετά την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Ζελένσκι στην Αλάσκα σχετικά με την Ουκρανία που δεν απέφερε κάποιο απτό αποτέσμα, ο αμερικανός πρόεδρος εκθειάζει ευατόν και αποκαλύπτει τους νέους του στόχους για το ουκρανικό.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο «Για μια σπουδαία και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα» τόνισε πως η συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο ποήγε πολύ καλά όπως και η επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Όπως υποστηρίζει: «Όλοι κατέληξαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται».

Επιβεβαίωσε δε πως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα και τόνισε: «Αν όλα πάνε καλά, στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Δυνητικά, εκατομμύρια ζωές θα σωθούν».

Σημειώνεται πως ο Ζελένσκι δηλώνει πως επιθυμεί και αναμένει μια τριμερή με Τραπ και Πούτιν αλλά ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ξεκαθάρισε όμως ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

Ανταλλαγές εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας στο τραπέζι-Πρέπει να κλείσει συμφωνία ο Ζελένσκι, η Ρωσία είναι πιο μεγάλη δύναμη

Νωρίτερα μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ άφήσε να εννοωθεί πως συζήτησε με τον Πούτιν πιθανές ανταλλαγές εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι αυτά είναι σημεία που διαπραγματευτήκαμε και στα οποία σε μεγάλο βαθμό έχουμε συμφωνήσει…Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία…Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως πουν όχι».

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τον Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε: «Πρέπει να κλείσει μια συμφωνία. Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και η Ουκρανία δεν είναι. Είναι εξαιρετικοί στρατιώτες»

Πληροφορίες για παροχή εγγυήσεων ίδιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ χωρίς όμως ένταξη

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που δεν κατονομάζονται οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Αναφορά σε αυτή την πρόταση έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.

Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».

