Συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ θα έχει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει «τον τερματισμό του πολέμου», όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο ουκρανός πρόεδρος λίγες ώρες μετά το τετ α τετ Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα που όμως δεν κατέληξε σε κάποια συμφωνία για εκεχερία και έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερμαστιμό του πολέμου.

Προηγήθηκε τηλεωφωνική επικοινωνία του Τραπ με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες κατά την επιστροφή του πρώτου στην Ουάγισκτον και ενώ ταξίδευε με το Air Force 1.

Advertisement

Advertisement

Ζελένσκι: Θέλουμε τριμερή με Πούτιν-Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δηλώνει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για εποικοδομητική συνεργασία και υποστηρίζει μια τριμερή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Όπως ανάφερει στην ανάρτησή του: «Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον @POTUS. Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η κλήση αυτή διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μου με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.

Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των φόνων και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να εμπλέκονται σε κάθε στάδιο ώστε να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης θετικά σήματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν.»

Advertisement

Κρεμλίνο: Δεν τίθεται θέμα τριμερούς

Στο μεταξύ, μετά τη συνάντση ο Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια» για την επίτευξη ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X. «Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας Τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών, και η τριμερής είναι κατάλληλη για αυτό».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ξεκαθάρισε όμως ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

Advertisement

«Στα τηλέφωνα» οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε συμμετοχή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην επικοινωνία Ευρωπαίων με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ από τις Βρυξέλλες ανακοινώθηκε ότι και ο γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ βρισκόταν στην ίδια επικοινωνία.

Για τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο καγκελάριος της Γερμανίας έκανε λόγο διπλωματική πηγή της Πολωνίας, η οποία φέρεται επίσης να συμμετείχε μαζί με την Ιταλία και τη Φινλανδία.

Advertisement

«Μετά τη σύνοδο κορυφής, στην οποία ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν συμφώνησαν σε πορεία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν τη δική τους τηλεφωνική διπλωματική συνεδρία για τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα», δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν. «Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα», σημείωσε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε σε δημοσιογράφους στο Όσλο ύστερα από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν. «Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία, και ακόμη και να την αυξήσουμε, να δώσουμε το σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα (για την εισβολή της στην Ουκρανία)», σημείωσε ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο Όσλο.

Advertisement

Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιζητεί την ειρήνη και θέλει να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης, δήλωσε παράλληλα νωρίτερα σήμερα η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνοσοβά. «Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφεραν σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο Πούτιν δεν επιζητεί την ειρήνη, παρά μάλλον μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διαδώσει την προπαγάνδα του», σημείωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο X, στην οποία πρόσθεσε ότι η Δύση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.

Advertisement