Η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δήλωσαν σε κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες, το Σάββατο (16/8), λίγες ώρες μετά το πέρας της ιστορικής συνόδου στην Αλάσκα ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την κοινή δήλωση συνυπογράφουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ άλλων.

Μέσω του κοινού ανακοινωθέν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν έτοιμοι να διευκολύνουν μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν. «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής, με την υποστήριξη της Ευρώπης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Τραμπ

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τονίζεται ότι οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αλάσκα, μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Προέδρου της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, παραθέτοντας τη χθεσινή δήλωσή του Τραμπ ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν μεταξύ άλλων τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής, επισημαίνοντας πως «είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης.

Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο «Συνασπισμός των Προθύμων» είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Όπως αναφέρεται στην κοινή τους δήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν την απόλυτη υποστήριξή τους στην Ουκρανία και θα κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να παραμείνει ισχυρή, με μοναδικό στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίτευξη ειρήνης.

«Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, ώστε να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, παραμένουμε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία.

Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τονίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ