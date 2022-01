Η έκπληξη του Χαβιέ Μπαρδέμ στα γενέθλια του Ντάνιελ Κρεγκ (αλά Bond girl)

Carlos Alvarez via Getty Images Οι δύο ηθοποιοί στη Μαδρίτη για το «Skyfall», τον Οκτώβριο του 2012. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος έπαιξε τον κακό Ραούλ Σίλβα στην ταινία Μποντ του Σαμ Μέντες «Skyfall» του 2012, έγινε και «Bond girl» για τα γενέθλια του πρωταγωνιστή Ντάνιελ Κρεγκ.

Σύμφωνα με το Variety, οι δύο ηθοποιοί έγιναν καλοί φίλοι την εποχή που συνεργάζονταν στην ταινία. Όταν ανακάλυψαν ότι έχουν γενέθλια με διαφορά μίας ημέρας, σκέφτηκαν να το γιορτάσουν με ένα κοινό πάρτι.

Κι όπως αποκάλυψε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο Μπαρδέμ τα έδωσε όλα για τα γενέθλια του φίλου του. Πώς; «Βγαίνοντας από μία τούρτα. Εκείνο το βράδυ υποτίθεται ότι θα γινόμουν Bond girl και ω, Θεέ μου, έγινα», πρόσθεσε γελώντας. Ο Μπαρδέμ τραγούδησε στον Κρεγκ το Happy Birthday ως Μέριλιν Μονρόε (με την ανάλογη εμφάνιση - μεταμφίεση), σε μία από τις ελάχιστες φορές που ο Ισπανός ηθοποιός έχει τραγουδήσει μπροστά σε κοινό.

Αναφερόμενος στην έλλειψη πείρας του στη μουσική, ο Μπαρδέμ, ο οποίος υποδύεται τον Ντέζι Αρνάζ, σύζυγο της Λουσίλ Μπολ στην ταινία του Άαρον Σόρκιν Being the Ricardos, πρόσθεσε: «Όταν [η ομάδα του Being the Ricardos] μου είπε να τραγουδήσω, ρώτησα: «Είστε σίγουροι;» Είστε σίγουροι ότι θέλετε να τραγουδήσω;» Και μετά προσπάθησα».