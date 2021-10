Η εορτή του Αγίου Δημητρίου - Θρύλοι και παραδόσεις

Μετά τον θάνατό του, οι υπόλοιποι Χριστιανοί τον έθαψαν την ίδια ή την επόμενη νύχτα πρόχειρα στον ίδιο χώρο, όπου άρχισε να αναβλύζει μύρο, γι′ αυτό και ο Δημήτριος έλαβε το προσωνύμιο Μυροβλήτης. Στο τόπο του μαρτυρίου του εκτίσθηκε ένας μικρός ναός το 313 αφιερωμένος στο όνομά του. Το 324 στον ίδιο τόπο ανεγέρθηκε μία τρίκλιτη Βασιλική και το 413 κτίστηκε μία μεγαλύτερη. Η σημερινή μορφή του Ναού ανάγεται στο 1950.

Η αγιολογική παράδοση θέλει τον μαθητή του, Λούπο, να μαζεύει το αίμα του Αγίου Δημητρίου, το δαχτυλίδι και τον χιτώνα του, και να διενεργεί θαύματα. Τη δράση του πληροφορήθηκε ο Γαλέριος και ζήτησε να τον αποκεφαλίσουν.

Από τη συγκεκριμένη παράδοση, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χριστιανική πίστη, καθολική και ορθόδοξη, άντλησε την έμπνευσή του και ο συγγραφέας Λόιντ Ντάγκλας το 1942 όταν έγραψε το ιστορικό μυθιστότημα «Ο Χιτών» που αναφέρεται στην ιστορία ενός Ρωμαίου αξιωματικού, του Μάρκελλου, που έλαβε μέρος στην σταύρωση του Χριστού. Το μυθιστόρημα γυρίστηκε ταινία το 1953 με τίτλο The Robe για να ακολουθήσει το 1954 το θρησκευτικό δράμα και σίκουελ της αρχικής ιστορίας με τίτλο: Demetrius and the Gladiators, το οποίο αναφέρεται στις μάχες ενός Χριστιανού σκλάβου με το όνομα Δημήτριος στις ρωμαϊκές αρένες.

Η μνήμη των δυο μαθητών του Αγίου Δημητρίου, Νεκτάριου και Λούπου, τιμάται από την εκκλησία μας στις 27 Οκτωβρίου.

Πολιούχος και προστάτης της Θεσσαλονίκης