Η Εθνική Πινακοθήκη απέσπασε διεθνή διάκριση για τον σχεδιασμό της

Ένα χρόνο μετά την επαναλειτουργία της, η Εθνική Πινακοθήκη έλαβε για τον σχεδιασμό της την πρώτη της σημαντική διεθνή διάκριση. Η αρχιτεκτονική ομάδα «Γιώργος Παρμενίδης, Κριστίν Λονγκεπέ, Ιφιγένεια Μάρη», η οποία είχε αναλάβει τη μελέτη και επίβλεψη του μουσειογραφικού σχεδιασμού της Εθνικής Πινακοθήκης, τιμήθηκε με το Χρυσό βραβείο «Α′ Design Award» στην Κατηγορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Εκθέσεων (Golden Α′ Design Award Winner for Interior Space and Exhibition Design Category in 2022). Η ομάδα σχεδιασμού έχει μακρά εμπειρία σε περισσότερες από 50 παρόμοιες μελέτες και κατασκευές εκθέσεων και εκθεσιακών χώρων τέχνης.