Η φωτογραφία ως παραπλανητικό μέσο: Η έκθεση της πολυβραβευμένης Άλισον Τζάκσον στην Αθήνα

Δημοσιεύσεις της Τζάκσον περιλαμβάνουν τα βιβλία: Private (2004, Penguin Books) Confidential: What you see in this book is not ‘real’ (2007, Taschen), Stern Fotographie 70 (2012, teNeues), και Private (2016 published by Alison Jackson).

Η δουλειά της περιλαμβάνεται σε πολλές δημόσιες συλλογές μουσείων, όπως The Parliamentary Art Collection, London; The National Portrait Gallery, London; SF MOMA, San Francisco, The Royal College of Art, London, Musée de la Photographie, Charleroi, Brussels, The Frances Foundation, Paris, The International Centre of Photography.