Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι στο Μέγαρο Μουσικής: Τίποτα δεν συμβαίνει, αν πρώτα δεν ονειρευτούμε...

Το onewomanshow της Ροσελίνι έχει τύχει θερμής υποδοχής από τον Τύπο: «Ο βαθύς σεβασμός της Ροσσελλίνι για τον κόσμο της φύσης είναι εμπνευστικός και μεταδοτικός.» (The Guardian). «Όταν η Ιζαμπέλα μεταμορφώνεται σε άγριο ζώο είναι σαν να βλέπεις έναν άγγελο... Δυνατά συναισθήματα και μοναδικές συμβουλές ζωής με πηγή έμπνευσης τη φύση.» (Le Figaro). «Ακαταμάχητο θέαμα.» (The Hollywood Reporter). «Μας προσκαλεί να μοιραστούμε την εκτίμηση και την αγάπη της για όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου..» (The Village Voice).