Η Λόρι Άντερσον σε μία συζήτηση στη Στέγη, δύο ημέρες πριν την εμφάνιση της στο Ηρώδειο

Πάνω από σαράντα χρόνια μετά την καθιέρωσή της, με δεκάδες δισκογραφικές δουλειές και παραστάσεις στη φαρέτρα της, παραμένει μια από τις πλέον χαρακτηριστικές, διεισδυτικές και ρηξικέλευθες φωνές της αμερικανικής τέχνης και διανόησης. Η σκέψη της, πάντοτε out of the box, αιφνιδιάζει, γοητεύει και κινητοποιεί τον εκάστοτε συνομιλητή της.