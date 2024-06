Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο Ηρώδειο

via Associated Press

«Αυτήν την Πέμπτη, δίνω την πρώτη μου συναυλία μετά από 7 χρόνια, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η Marina Abramovic θα προλογίσει το show», αναφέρει η Anohni σε δήλωση της. «Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι Johanna Constantine, Jimmy Hogarth, Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Gael Rakotondrabe, Sam Dixon, καθώς και τους Julia Kent, Max Moston, Doug Wiselman και Mazz Swift από την Νέα Υόρκη. See you on the boiling ice!».