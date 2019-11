MIKE LEYRAL via Getty Images Camp Four στη νήσο Nauru.

Η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας διχάζει τη διεθνή κοινότητα. Μέλη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ θεωρούν ότι είναι σκληρή και παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα,ενώ οι οπαδοί της υπογραμμίζουν ότι είναι δικαίωμα κάθε χώρας να καθορίζει το πλαίσιο μετανάστευσης προκειμένου να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, την οικονομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κι ότι η αυστηρότητα της πολιτικής εξασφαλίζει την επιτυχία της καθώς αποθαρρύνει διακινητές και μετανάστες. Φαίνεται, μάλιστα, να έχει αποκτήσει οπαδούς και στην Ευρώπη, με τους Βρετανούς, μεταξύ άλλων, να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός παρόμοιου συστήματος .

Οι Αυστραλοί, πάντως, δε φαίνονται διατεθειμένοι να την αλλάξουν. Όπως δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, «μπορούμε να είμαστε πολύ επιλεκτικοί ως προς το ποιος έρχεται στη Αυστραλία. Είναι δικαίωμά μας, διότι αυτή είναι η δική μας χώρα» .

