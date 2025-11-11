Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο ενδημικό είδος μέλισσας με μικροσκοπικά κέρατα και του έδωσαν ένα όνομα αντάξιο της εμφάνισής του.

Οι ερευνητές εντόπισαν τη Megachile lucifer κατά την παρατήρηση ενός σπάνιου αγριολούλουδου που φυτρώνει αποκλειστικά στα Bremer Ranges, στην περιοχή Goldfields της Δυτικής Αυστραλίας, περίπου 470 χιλιόμετρα ανατολικά του Περθ.

Advertisement

Advertisement

Τα «ιδιαίτερα, εμφανή κέρατα» υπάρχουν μόνο στο θηλυκό έντομο και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως αμυντικός μηχανισμός, για τη συλλογή γύρης ή νέκταρ, ή για τη μεταφορά υλικών όπως ρητίνη για τη δημιουργία φωλιών.

Η επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Κιτ Πρέντεργκαστ από το Curtin University, ανέφερε ότι εμπνεύστηκε το όνομα Lucifer καθώς εκείνη την περίοδο παρακολουθούσε τη σειρά του Netflix με το ίδιο όνομα. Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για το πρώτο νέο μέλος αυτής της οικογένειας μελισσών που ανακαλύπτεται τα τελευταία 20 χρόνια.

«Το θηλυκό είχε αυτά τα απίστευτα μικρά κέρατα στο πρόσωπό του», δήλωσε η Δρ. Πρέντεργκαστ.

«Όταν έγραφα την περιγραφή του νέου είδους, παρακολουθούσα τη σειρά Lucifer στο Netflix, και το όνομα ταίριαζε απόλυτα. Είμαι επίσης μεγάλη θαυμάστρια του χαρακτήρα, οπότε ήταν μια εύκολη επιλογή.»

Η ίδια εξήγησε ότι το όνομα Lucifer – που στα λατινικά σημαίνει «ο φέρων το φως» – αποτελεί επίσης αναφορά στην ανάγκη να «ρίξουμε φως» στη σημασία της προστασίας των ενδημικών μελισσών και της καλύτερης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο επικονιάζονται τα απειλούμενα φυτά.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Hymenoptera Research, ζητά επίσης να χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή η ζώνη όπου εντοπίστηκαν το νέο είδος μέλισσας και τα σπάνια αγριολούλουδα, ώστε να απαγορευτεί οποιαδήποτε εκκαθάριση ή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

«Επειδή το νέο είδος βρέθηκε στην ίδια μικρή περιοχή με το απειλούμενο αγριολούλουδο, και τα δύο κινδυνεύουν από διατάραξη του οικοσυστήματος και άλλες απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή», τόνισε η ερευνήτρια. Advertisement «Πολλές μεταλλευτικές εταιρείες δεν συμπεριλαμβάνουν τις ενδημικές μέλισσες στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να αγνοούμε είδη που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί — συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη απειλούμενων φυτών και οικοσυστημάτων.»

Καταλήγοντας, προειδοποίησε:

«Αν δεν γνωρίζουμε ποια ενδημικά είδη μελισσών υπάρχουν και από ποια φυτά εξαρτώνται, κινδυνεύουμε να τα χάσουμε προτού καν αντιληφθούμε την ύπαρξή τους.» Advertisement Πηγή: BBC