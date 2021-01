Η μητέρα του Ελον Μασκ, Μέι, είναι 72, ενεργή στην πασαρέλα κι έγραψε τα απομνημονεύματά της

Η θητεία της στην μόδα ξεκινά από την εφηβική της ηλικία, αλλά δεν ήταν παρά 69 ετών που έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο μοντέλο σ′ αυτή την ηλικία να βρεθεί σε εξώφυλλο περιοδικού μόδας.

Ο λόγος για την 72χρονη σήμερα, Μέι Μάσκ, μητέρα τριών παιδιών - και μεταξύ αυτών του δισεκατομμυριούχου, Ελον Μασκ - αλλά και διαιτολόγο-διατροφολόγο, η οποία έγραψε ένα νέο βιβλίο - αυτοβιογραφία με τίτλο «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success» («Μια Γυναίκα κάνει ένα Σχέδιο: Συμβουλές για μια ζωή Περιπέτειας, Ομορφιάς και Επιτυχίας»).

Η ίδια εμφανίστηκε στην εκπομπή του CBS This Morning την Δευτέρα για να μιλήσει γι′ αυτή την δράση της και να εξομολογηθεί πώς όταν την περιβάλλει αρνητική ενέργεια (αυτό είναι κάτι που) δεν μπορεί να το ανεχτεί.

Οταν ρωτήθηκε από τον συμπαρουσιαστή, Γκέιλ Κινγκ, αν πάντα τα είχε καλά με την ηλικία της, είπε: «Η μητέρα μου ποτέ δεν είχε πρόβλημα με την ηλικία, κανένας δεν της είπε ότι μεγαλώσει. Αποσύρθηκε στα 96 της αλλά πριν από αυτό ποτέ δεν μίλησε για τις ρυτίδες ή ότι μεγαλώνει ή ο,τιδήποτε άλλο - ήταν πάντα θετική, ανοιχτή στο να μαθαίνει και να εκπαιδεύει τον εαυτό της».