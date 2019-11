Μέγκαν Μαρκλ κατά βρετανικών ταμπλόιντ: Στο «φως» τα νομικά έγγραφα

CHRIS JACKSON via Getty Images

Η Μέγκαν Μάρκλ, αποφάσισε να καταθέσει μήνυση εις βάρος της Associated Newspapers, την μητρική εταιρεία που εκδίδει τις εφημερίδες Daily Mail και The Mail on Sunday.

Στα έγγραφα που κατέθεσαν, οι νομικοί εκπρόσωποι της Δούκισσας του Σάσεξ, «Schilings Law Firm» στις 11 Νοεμβρίου, αναφέρουν πως η Associated Newspapers, δημοσιοποίησε ανακριβή στοιχεία σχετικά με το νέο της σπίτι, το «baby shower» στην Νέα Υόρκη, καθώς και τις σχέσεις με τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ.

Οπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Δούκισσα του Σασεξ, ουδέποτε έκαναν εξωφρενικές προσθήκες στο σπίτι τους, το Φρόγκμορ Κότατζ, παρά τους ισχυρισμούς τρίτων πως έκαναν ειδικές μονώσεις, ύψους 500,000 δολαρίων για τον ήχο των αεροπλάνων, αλλά και υπέρογκα έξοδα για δημιουργία χώρου για γιόγκα, την κατασκευή μιας ολόκληρης νέας πτέρυγας για την μητέρα της, ένα γήπεδο τένις ή την αγορά μιας χάλκινης μπανιέρας, αξίας 6,500 λιρών.

Για το θέμα του «Baby Shower», ξεκαθαρίζουν πως η μητέρα της Μάρκλ ήταν προσκεκλημένη, αλλά δεν μπορούσε να παραστεί για επαγγελματικούς λόγους.