Το Belt and Road Initiative (στο εξής BRI) αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία για τη διατήρηση και διεύρυνση της οικονομικής μεγέθυνσης της Κίνας αλλά και ισχύος και επιρροής της. Δρομολογήθηκε το 2013 από τον Σι Τζιπίνγκ για να προωθήσει την οικονομική ολοκλήρωση και διασύνδεση υποδομών, εμπορίου, επενδύσεων, χρηματοπιστωτικού τομέα και διαπολιτισμικής ανταλλαγής στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική φιλοδοξώντας να εγκαθιδρύσει μια νέα παγκόσμια τάξη που θα εδράζεται στην εδαφική και θαλάσσια συνδεσιμότητα και επικοινωνία.

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, οι κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη εκτείνονται χερσαίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέχρι το Λονδίνο και δια θαλάσσης, από το Μεσογειακό Νότο στη Β. Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι 39 σιδηρόδρομοι συνδέουν 15 ευρωπαϊκές πόλεις με 16 διαφορετικές κινεζικές, ενώ το 94% του όγκου των εμπορευμάτων μεταξύ Κίνας-Ευρώπης και το 64% σε αξία μεταφέρονται μέσω θαλάσσης (Putz, 2017), (Hillman, 2018). Χαρακτηριστικότερα projects είναι τα εξής:

Το πιο κερδοφόρο project του BRI είναι η εκμετάλλευση από την COSCO του λιμανιού του Πειραιά. Ειδικότερα, η εταιρία προέβη το 2008 σε 35ετη μίσθωση των 2 εκ των 3 αποβάθρων του λιμανιού αξίας 831.2 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2016 κατέστη πλειοψηφικός μέτοχος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) καταβάλλοντας 280.5 εκατομμύρια ευρώ με 5ετη option αγοράς συν 16%, υπό τον όρο επενδύσεων αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία. Προτεραιότητα του κινεζικού κολοσσού- εκτός από την ανάδειξη του Πειραιά σε μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου-αποτελεί η εγκαθίδρυση του αφενός ως το μεγαλύτερο σημείο επισκευής πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο αφετέρου ως κομβικό σημείο διασταύρωσης κρουαζιερόπλοιων (Van der Putten, 2016).

Τα πρώτα δείγματα προοπτικών ενίσχυσης του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής καταγράφηκαν με την έλευση πλωτού εργοστασίου κατασκευής υποθαλάσσιων αγωγών που αγκυροβόλησε στο Πέραμα. Αναφορικά με την διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας, αυτοί ανέρχονται αυτή τη στιγμή περίπου σε 1 εκατομμύριο το χρόνο ενώ βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να αυξηθούν σε 1,5 εκ. και μακροπρόθεσμα σε 3 εκ. κατά τον πρόεδρο της COSCO. Τον ρόλο του Πειραιά ως κορυφαίου διαμετακομιστικού λιμανιού αποδεικνύουν τα 4 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια που διακινήθηκαν μέσα στο 2018 τα οποία στοχεύεται να φτάσουν ως και τα 10 εκατομμύρια.

Εξίσου σημαντικό εγχείρημα στα πλαίσια του Νέου Δρόμου του Μεταξιού είναι το «Five-Port Alliance», ως εναλλακτική της θαλάσσιας πορείας προς τον Πειραιά. Αποτελείται από λιμάνια της Ιταλίας (Βενετία, Τριέστη, Ραβέννα), της Σλοβενίας (Καποδίστρια) και της Κροατίας (Φιούμε), ενώ συγχρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις Ιταλίας και Κίνας αλλά και από κινεζικές επιχειρήσεις με 2,2 δις ευρώ. Το project υποκινείται από την Northern Atlantic Port Association, η οποία θα χρησιμοποιήσει docking system μέσω μιας offshoreplatform στο λιμάνι του Μαλαμόκο (κοντά στη Βενετία) που θα επιτρέπει στα κινεζικά πλοία να ξεφορτώνουν προϊόντα.

Παράλληλα, το λιμάνι της Γένοβας εξελίσσεται σε δεύτερο πυλώνα της κινεζικής ανάμειξης στη γείτονα χώρα. Μέσω αυτού εξυπηρετείται η ταχύτερη μεταφορά κινεζικών εμπορευμάτων προς τη Μεσόγειο που διέρχονται από τη διώρυγα του Σουέζ. Ειδικότερα, η εκφόρτωση στη Λιγουρία θα συντομεύσει το ταξίδι των εμπορευμάτων στην Ευρώπη κατά 10 μέρες σε σχέση με το Άμστερνταμ, ενώ παράλληλα προωθούνται στην Κεντρική Ευρώπη διαμέσου του αναβαθμισμένου σιδηροδρομικού δικτύου Third Pass, το οποίο ξεκινώντας από τη Γένοβα και μέσω Τορίνο και Μιλάνο θα φτάνει ως τη Ζυρίχη.

Νευραλγικό ρόλο στην ανάπτυξη του χερσαίου εμπορικού άξονα διαδραματίζει το υπό εξέλιξη από το 2013 σιδηροδρομικό δίκτυο Βουδαπέστη-Βελιγράδι, του οποίου το 85% του κόστους ($1,1 δις) έχει αναλάβει η Import-Export Bank of China. Θα συνδέειτον Πειραιά με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη μέσω Βόρειας Μακεδονίας, Σερβίας και Ουγγαρίας, διανοίγοντας μια συντομότερη δίοδο μέσα από την «καρδιά» της Ευρώπης (Van der Putten, 2016). Το έργο αυτό αντιμετωπίζει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα (overcapacity) των κινεζικών κατασκευαστικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο του BRI κατασκευάστηκε ο 2ος μεγαλύτερος σιδηρόδρομος παγκοσμίως μήκους 12.000 χλμ μεταξύ Yiwu (Κίνα) και Λονδίνου που περιορίζει το χρόνο ταξιδιού σε 17 ημέρες, καθιστώντας τον γρηγορότερο τρόπο μεταφοράς συγκριτικά με τον θαλάσσιο και οικονομικότερο σε σχέση με αερομεταφορές (Joseph, 2017). Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι και ο 1ος μεγαλύτερος σιδηρόδρομος στον κόσμο ξεκινάει από την ίδια κινεζική πόλη με τελικό προορισμό τη Μαδρίτη, διασχίζοντας 6 χώρες(Γαλλία,Γερμανία, Πολωνία, Λευκορωσία, Ρωσία, Καζακστάν).Στο επίκεντρο των κινεζικών επενδύσεων βρίσκεται, τέλος, η Γερμανία με 5 σιδηροδρόμους συνδετικούς των 2 χωρών. To Αμβούργο, ως το μεγαλύτερο εθνικό λιμάνι, φιλοξενεί περισσότερες από 500 κινεζικές επιχειρήσεις, ενώ 1 στα 3 εμπορευματοκιβώτια που καταφθάνουν στο Αμβούργο είναι κινεζικής προέλευσης.

Όμως, η συνεργασία της Κίνας με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν περιορίζεται μόνο σε μεγάλα έργα στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά και σε χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία με τη Γαλλία στη γαλλόφωνη Αφρική, με την Ισπανία στις ισπανόφωνες χώρες στην Λατινική Αμερική και με την Πορτογαλία στις αφρικανικές και την Βραζιλία.

COSCO- CHINASHIPPINGGROUP.

Προς επίτευξη των ανωτέρω πρόκειται να δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις ελλιμενισμού για υποδοχή μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων.

Τμήμα του Land-Sea Express Route.

Σιδηρόδρομοι μεταξύ των πόλεων Leipzig–Shenyang, Duisburg–Chongqing,Hamburg– Zhengzhou,Hamburg–Harbin,Nurnberg–Chengdu.

