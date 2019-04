Η ήπια ισχύς («soft power») αποτελεί μέσο για την πολιτική διείσδυση της Κίνας στα κράτη από τα οποία διέρχεται ο νέος δρόμος του μεταξιού (Belt and Road Initiative/BRI) (Barker, 2017).

Ως προς την Ευρώπη, επιχειρεί να γίνει αποδεκτή στη δημόσια σφαίρα μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας με την ιδέα ότι το ΒRI προωθεί την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κρατών. Mέχρι στιγμής, η Γηραιά Ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την κινεζική κουλτούρα, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας και την ενασχόληση με τις ανατολικές σπουδές από μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων πολιτών αλλά και από την φιλικά προσκείμενη κοινή γνώμη σε ζητήματα που άπτονται της Κίνας (D’ Hooghe, 2010).

Σε γενικό πλαίσιο, παρατηρείται η σκεπτικιστική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον νέο δρόμο του μεταξιού, ενώ υπάρχει και η αντίληψη πως η Κίνα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παγκοσμιοποίηση προς όφελός της (Xuetong, 2018). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατεύθυνση του BRI θεωρείται μονοδιάστατη και πως παραγκωνίζει την αμφίδρομη επικοινωνία και διασυνδεσιμότητα, καθώς και τον ελεύθερο ανταγωνισμό στον ιδιωτικό τομέα.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται από την Κίνα να αναθεωρήσει την οικονομική της πολιτική θεσμικά, ώστε να προκύψει αγαστή συνεργασία με την Ευρώπη (Press and information team of the Delegation to CHINA, 2016). Eπεξηγηματικά, η Κίνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο απέχει από την τήρηση των Διακηρύξεων για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όντας ένα ανελεύθερο καθεστώς αντίθετο προς τα δυτικά αξιακά πρότυπα και τις αρχές του κράτους δικαίου (Human Rights Watch, 2019). Εν τούτοις, η Ε.Ε. δύναται να συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με κράτη τα οποία διαθέτουν όμοιο ιδεολογικό πυρήνα, σεβόμενα τις διεθνείς συμβάσεις. Για αυτό, στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου την παροτρύνει να εφαρμόζει τα προαναφερθέντα.(Press and information team of the Delegation to China, 2016).

Ωστόσο, σε επίπεδο κρατών-μελών υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική (Frans-Paul van der Putten, John Seaman, Mikko Huotari, Alice Ekman, Miguel Otero-Iglesias, 2016). Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των κρατών-μελών για πολιτικοοικονομικούς λόγους αποδέχονται το BRI ως κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξή τους.

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ουγγαρίας (Janning, 2018) και της Ιταλίας, όπου σε διεθνές επίπεδο υποστηρίζουν την Κίνα έναντι του αξιακού πυρήνα της Ε.Ε.. Μάλιστα, η Ελλάδα άσκησε το δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto) στον ΟΗΕ απέναντι στη γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στη φιλοσοφία της ως κράτος-δικαίου τασσόμενη υπέρ της Κίνας (Emmott, Koutantou, 2017). Εκ των προαναφερθέντων γεγονότων δημιουργούνται υποψίες ότι η Κίνα αποβλέπει στον διχασμό στο εσωτερικό της Ένωσης (διαίρει και βασίλευε), από τον οποίο θορυβείται η Δυτική Ευρώπη, ανησυχώντας για το μέλλον της. Αναλυτικότερα, η Γερμανία ( Heide, Hoppe, Scheuer, Stratmann, 2018) και η Γαλλία (Rose, 2018) επιμένουν στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο (Gaspers, 2018) και διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στην πρωτοβουλία, επιθυμώντας τη συνεργασία τους με την Κίνα, με την προϋπόθεση τήρησης των ευρωπαϊκών προτύπων και των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (European Commission, 2018).

Η αντιπρόταση της Ε.Ε. αφορά την επί ίσοις όροις συνεργασία και διάλογο, ώστε να διεκπεραιωθεί η επικοινωνία σε οικονομικό, ενεργειακό και ψηφιακό επίπεδο μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης βασισμένη στις δημοκρατικές αρχές.

Επιπλέον, ηΈνωση αποσκοπεί στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης των κρατών-μελών της και του Ευρωπαϊκό οικοδόμημα μέσω επιχειρηματικών έργων, με απώτερο στόχο την απαγκίστρωση τους από την Κίνα. Στα πλαίσια μάλιστα, μιας περισσότερο δυνατής και σταθερής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, προτάθηκε το Δεκέμβριο του 2017 η θέσπιση δύο νέων οργάνων: το «Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων» και «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σταθεροποίησης Επενδύσεων»(European Commission - Press Release Database, 2018).

Από την άλλη πλευρά, μέσω της «πλατφόρμας 16+1» επωφελούνται και τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.. Λόγω της έντονης ανάγκης για οικονομική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει τα τελευταία, επιδιώκονται πολιτικές για την προσέλκυση επενδυτικών προγραμμάτων στα πλαίσια του νέου δρόμου του μεταξιού και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την προσδοκία ότι η Κίνα θα αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο στην προώθηση των πολιτικών τους συμφερόντων εντός του διεθνούς συστήματος. Aξίζει να αναφερθούν εδώ οι περιπτώσεις της Ουκρανίας και του Μαυροβουνίου. Η μεν πρώτη αποβλέπει σε μια δύναμη-αρωγό που δύναται να κατευνάσει τις τεταμένες σχέσεις της με τη Ρωσία (OBOReurope, 2017). Η δεύτερη δε παρόλο που καθίσταται η μόνη ευρωπαϊκή χώρα θύμα της κινεζικής πολιτικής του dept-trap diplomacy (Barkin, Vasovic, 2018), εξακολουθεί να συνεργάζεται μαζί με την Κίνα υπό το πρίσμα του BRI (OBOReurope, 2018). Δεδομένων των προειρημένων πρακτικών το BRI στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο αποκτά ευοίωνα ερείσματα για το μέλλον (Bachulska, 2018).

