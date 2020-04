Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του χώρου στην μετά-COVID-19 εποχή

Ποιες μπορούν να είναι λοιπόν οι απαντήσεις στην αποφυγή αυτών των διαλυτικών τάσεων; Πρώτα από όλα, η ενίσχυση του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού που εξ ορισμού έρχεται να επιλύσει προβλήματα και ανισορροπίες σε περιβάλλοντα κοινωνικού και χωρικού κατακερματισμού [3]. Την επόμενη μέρα που η εκκίνηση της ανάπτυξης θα ωθήσει κατ’ανάγκη σε αγνόηση και παράκαμψη των περιορισμών που θέτει ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι εκεί, να συγκρατήσει τις στρεβλώσεις που μπορούν να προκύψουν από τη λειτουργία της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που εμείς οι χωροτάκτες ονομάζουμε «τοποκεντρικές πολιτικές» (place-basedpolicies) θα πρέπει να ιδωθεί προσεκτικά υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας και να πάρει ένα άλλο νόημα. Οι τοπικές υπηρεσίες της καθημερινότητας, κοινωνική υποδομή όπως υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο ή υπηρεσίες τύπου «βοήθεια στο σπίτι» θα πρέπει να ενισχυθούν σε σχέση με εκείνες μεγάλης κλίμακας συνάθροισης ( όπως για παράδειγμα τα τεράστια εμπορικά κέντρα) που εκ των πραγμάτων φαίνεται να απαξιώνονται. Αποκεντρωμένες και πολυκεντρικές υπηρεσίες θα πρέπει και πάλι να ενισχυθούν, όπως το πολύ επιτυχημένο παράδειγμα των «κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών» που θα μπορούσε να αποκεντρωθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο γειτονιάς τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό χώρο και να προάγει την προσωποποιημένη παροχή εξυπηρέτησης και βοήθειας στους πολίτες.

Στην αστική ανάπτυξη, οι μικτές χρήσεις και η «συμπαγής πόλη» (compactcity), που σήμαιναν σχετικά υψηλή αστική πυκνότητα, αποφυγή μετακινήσεων και κατά συνέπεια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές καθώς και οι πολιτικές αναπλάσεων του εσωτερικού αστικού ιστού έναντι της χωροβόρας και δαπανηρής αστικής διάχυσης (urbansprawl), θα συνεχίσουν άραγε να αποτελούν το ιδανικό μοντέλο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης; Είναι βέβαιο ότι οι εποχές που έρχονται θα θέσουν υπό ριζική αναθεώρηση το μοντέλο κατοίκησης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και θα οδηγήσουν σε νέα πρότυπα και νέες σχέσεις αστικού-αγροτικού χώρου. Oι μαζικές μεταφορές είναι πιθανό να υποχωρήσουν ως προτίμηση και να ξαναδούμε και πάλι το ιδιωτικό αυτοκίνητο με τις γνωστές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις να επικρατεί. Είναι χαρακτηριστική η παρέμβαση Τραμπ που χρησιμοποίησε την σημερινή συγκυρία για να μειώσει τις προδιαγραφές εκπομπών στα οχήματα με σκοπό να συμπιέσει τις τιμές και να αυξήσει τις πωλήσεις.

Παράλληλα λοιπόν με την άσκηση ρυθμιστικών πολιτικών συγκράτησης της αστικής διάχυσης, η πόλη πρέπει να αποτελέσει και πάλι αντικείμενο ενός ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι και πράσινοι χώροι στις πόλεις,πράσινη υποδομή και λύσεις που βασίζονται στη φύση θα πρέπει ενταθούν λόγω της αποδεδειγμένης συμβολής τους στη φυσική, πνευματική και ψυχική υγεία των πολιτών. Ας ξανασκεφθούμε πάλι την κατοικία με εξασφάλιση καλύτερων προδιαγραφών – που θα ευνοούν ακόμη και την ενδεχόμενη καραντίνα- αλλά κυρίως βελτίωση πυκνοκατοικημένων γειτονιών με «πάρκα τσέπης»(urbanpockets) και κάθε είδους άτυπους πράσινους χώρους, ενθάρρυνση αστικών οάσεων και χώρων αστικής γεωργίας.

Τέλος είναι βέβαιο ότι παράλληλα ο κόσμος μας θα γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακός με την αλλαγή κοινωνικών προτιμήσεων, καταναλωτικών συμπεριφορών και οικονομικών δραστηριοτήτων να δημιουργεί νέες ψηφιακές εφαρμογές, νέες χρήσεις, λύσεις και υπηρεσίες. Το ξέσπασμα του κορονοϊού μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια σειρά ανανεωμένων καινοτομιώνπου θα εγγράφονται σε μεγάλο βαθμό στον διπλό πλέον κόσμο, πρωτίστως ψηφιακό και δευτερευόντως πραγματικό [4].

Ας είμαστε σε επαγρύπνηση, όχι όμως τηρώντας παθητική στάση αλλά συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό το γίγνεσθαι. Ο ψηφιακός κόσμος μας δίνει άλλωστε πολύ μεγάλες δυνατότητες συμμετοχής στην διαμόρφωση των αποφάσεων που μας αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, ο χωρικός σχεδιασμός οφείλει να είναι παρών, να ρυθμίσει τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις αλλά κυρίως να δομήσει την ανθεκτικότητα απέναντι σε παρόμοιες κρίσεις. Μια ανθεκτικότητα εξελικτική που καθορίζεται από την πρόβλεψη, την ετοιμότητα, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα μετασχηματισμού και η οποία απορρίπτει την ιδέα της μοναδικής κατάστασης ισορροπίας ή την «επιστροφή στην κανονικότητα», επισημαίνοντας τις συνεχείς εξελικτικές διαδικασίες αλλαγής. “Si vis pacem, para bellum” ή αν θέλουμε ειρήνη, ας προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον πόλεμο.

