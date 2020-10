Η γραπτή αυτή δήλωση αποτελεί και την απόλυτη απόδειξη ότι έγιναν Μυστικές Συνομιλίες, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ την συμμετοχή του Έλληνος πρέσβεως στο ΝΑΤΟ. Έχει τεράστια σημασία ότι η «Συμφωνία» αυτή που έγινε κρυφά από την Βουλή των Ελλήνων ΔΕΝ φέρει τις υπογραφές των ΥπΕθα, κ. Παναγιωτόπουλου και ΥπΕξ κ. Δένδια. Ομως δεσμεύει την Ελλάδα εντός ΝΑΤΟ.

Τι είναι ο «Μηχανισμός Αποσυμπίεσης» (Deconfliction Mechanism)

Το τερατούργημα του όρου «Μηχανισμός Αποσυμπίεσης» αποτελεί κατ’ εξοχήν στρατιωτικό/επιχειρησιακό όρο που ανήκει στην λογοτεχνία (!) του ΝΑΤΟ. Ως επινοημένοςόρος εσωτερικήςχρήσης του Οργανισμού μπορεί να εξυπηρετήσει καθαρά πολιτικούς σκοπούς. Στην περίπτωση της Ελλάδος, εάν εφαρμοστεί, θα αποκόψει τελείως την χώρα μας –εντός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου– από τις ισχύουσες Διεθνείς Συμφωνίες και Συνθήκες Εναέριας Κυκλοφορίας οι οποίες καθορίζουν σχεδόν επί έναν αιώνα την Εναέρια Εθνική Κυριαρχία της. Ανάλογο, διεθνώς παράνομο τέχνασμα εφαρμόστηκε και στην «Συμφωνία των Πρεσπών», όπου με μία εσωτερική, εντός Ελλάδος και Σκοπίων, απολύτως παράνομη διαδικασία παρακάμφθηκε το Διεθνές Δίκαιο, η Σύμβαση της Βιέννης, 1969, και οι διεθνώς ισχύουσες Βασικές Αρχές (Αληθείας, Καλής Πίστεως, κ.α.) για νόμιμη Σύναψη Συμφωνιών.

Ο όρος «Μηχανισμός Αποσυμπίεσης» (Deconfliction Mechanism) ΔΕΝ αποτελεί έγκριτο διεθνοδικαιικό όρο, καθώς σε επίπεδο διπλωματίας ή διεθνών σχέσεων χρησιμοποιείται σπανίως ή καθόλου! Και ενώ χρησιμοποιείται εντόςΣ του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν παράγει Δίκαιο, αλλά αντιθέτως το καταστρατηγεί!

Στις τεχνικές/επιστημονικές πλευρές του θέματος έχει ενδελεχώς αναφερθεί γραπτώς και προφορικώς, ο καθηγητής Γεωπολιτικής, ΕΚΠΑ, κ. Ιωάννης Θ. Μάζης , ενώ υπήρξαν και κάποιες άλλες αναφορές στο Διαδίκτυο. Παρά την τεράστια σημασία του ζητήματος δεν το πρόβαλαν τα «μεγάλα» ιδιωτικά ή κρατικά κανάλια της τηλεόρασης, όπως και οι αντίστοιχα «μεγάλες» εφημερίδες.

Η ελληνική κυβέρνηση έχοντας απολύτως επίγνωση του τι πράττει (γιατί δεν διεκδικεί το πολιτικά ακαταλόγιστο) φόρτωσε την ευθύνη της εκπόνησης γραπτών εκθέσεων, υπογραφής κειμένων και Μυστικών Συνομιλιών στην Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της χώρας μας, στο ΝΑΤΟ. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση αρχικά προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη αυτής της εθνικά απαράδεκτης (τουλάχιστον…) υπογραφής και πράξης στην ανωτάτη ηγεσία του ΓΕΕΘΑ, πράγμα που τελικά, ευτυχώς, ΔΕΝ κατάφερε.

Όμως, ήδη δημιουργήθηκε, μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, «προηγούμενο» ύπαρξης «Μηχανισμού Αποσυμπίεσης» για πρώτη φορά μεταξύ κρατών μελών (!) Τα σχετικά έγγραφα απεστάλησαν σε όλα τα ξένα κράτη/μέλη, ενώ κρατήθηκαν μυστικά από τα κόμματα της Βουλής και τον ελληνικό λαό.

Κρίσιμη ανασκόπηση γεγονότων

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη Αυγούστου 2020, όταν συγκεκριμένη αμερικανική ελίτ στο ΝΑΤΟ, (αδιαφορώντας για όσα λέει περί του Οργανισμού ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Τραμπ) διέταξε τον κ. Στόλτενμπεργκ να επιβάλει εκβιαστικά στην Ελλάδα κατ΄ αρχάς τις Μυστικές Συνομιλίες με την Τουρκία. Κατόπιν του έδωσαν συγκεκριμένα αμερικανο-νατοϊκά εγχειρίδια με την διαταγή να τα εφαρμόσουν οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι Ελλάδος και Τουρκίας. Τα σχετικά εγχειρίδια που εντοπίσαμε είναι τα εξής:

1. Το Διακλαδικό Εγχειρίδιο των ΕΔ των ΗΠΑ με τίτλο Joint Publication JP 3-52 «Joint Airspace Control», 13 Nov. 2014. Και,

2. Το επίσημο Εγχειρίδιο όρων του ΝΑΤΟ: (AAP-6/2019), και στο AAP-15(2013) «NATO GLOSSARY OF ABBREVIATI¬ONS USED IN NATO DOCUMENTS AND PUBLICATIONS».

3. Η κοινή έκδοση: ΝΑΤΟ-EU-UΝ, ως «Informal Interorganiza¬tional Military Glossary of Abbreviations, Terms and Definitions related to Conflict Prevention (CP) and Defence and Related Security Capacity Building (DCB)», ΝΑΤΟ-EU-UΝ, 13 Feb. 2015, και

4. Το: EU-NATO Cooperation on Counter Terrorism», Friends of Europe, June 2019.