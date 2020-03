Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Τα παράκτια οικοσυστήματα όπως οι αμμοθίνες προστατεύουν από τη διάβρωση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και αποτελούν έναν φυσικό «κυματοθραύστη» για τις παράκτιες κοινότητες. Οι θάλασσες απορροφούν το 30-50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές ενώ τα δάση καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, ρυθμίζουν το κλίμα, συγκρατούν το νερό των ποταμών και προστατεύουν από τα πλημμυρικά φαινόμενα συγκρατώντας το έδαφος.

Η ποικιλότητα της ίδιας της ζωής

Είναι άμεση η ανάγκη όλοι μας να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση, να αλλάξουμε τρόπο ζωής και επιλογές. Γιατί η φύση μας δίνει τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, την τροφή που τρώμε και τα ρούχα που φοράμε. Πέρα και πάνω από όλα όμως η φύση, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι, είναι η «καλύτερη φίλη» των αισθήσεών μας, η νεράιδα που με το μαγικό της ραβδί ομορφαίνει τη ζωή μας και εν τέλει η ίδια η ποικιλία της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ήρθε η στιγμή να ενώσουμε τις φωνές μας για την προστασία της φύσης και την ίδια μας την επιβίωση. Πάρε μέρος στη φετινή Ώρα της Γης.

