Η συναρπαστική ιστορία του μοχίτο

Λέγεται πως η πρώτη φορά που το δοκίμασε ήταν στο μπαρ La Bodeguita del Medio, ένα από τα πλέον παραδοσιακά της Αβάνας, και τουριστικό προορισμό σήμερα για όποιον την επισκέπτεται, στο οποίο ήταν θαμώνας. Μάλιστα στον τοίχο του μπαρ, μπορεί ακόμα και σήμερα να διαβάσει κανείς την χειρόγραφη φράση του Χέμινγουεϊ, «My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El Floridita» (το μοχίτο μου στο la Bodeguita, το ντάκερί μου στo El Floridita).