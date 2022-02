Η Γαλλία πέρασε μπροστά από τη Γερμανία

Thierry Monasse via Getty Images

Δυστυχώς, δε γίνεται ακόμη ο να αποβληθεί η ″ηθική″ πρόσληψη αρκετών για τη διεθνή πολιτική. Σαν λαός είμαστε περισσότερο συναισθηματικοί και επομένως ″ιδεαλιστές″ και λιγότερο ρεαλιστές. Παρόλο που έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη της λεγόμενης και School of Hellas (η σχολή σκέψης στις Διεθνείς Σχέσεις που υποστηρίζει οτι ο κλάδος αυτός ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα και όχι από το κείμενο του Martin Wight αρχές 20ου αιώνα) δεν έχουμε μελετήσει τα κίνητρα και την υφή των συγκρούσεων.

Η γαλλική γλώσσα της διαμεσολάβησης.

Η Γαλλία διείδε το αδιέξοδο της τριμερούς σχέσης (ΗΠΑ-Γερμανίας-Ρωσίας) και άδραξε την ευκαιρία (χωρίς πολλές φανφάρες και λόγια σαν αυτά που ακούσαμε στο MSC) να φέρει στο τραπέζι τους πάντες και να αναγκάσει τους Βρετανούς να έρθουν σε αδιέξοδο καθώς αν δεν θέλουν να επαληθευθεί η Ρωσία (ότι οι Βρετανοί παίζουν τον πλέον κακόβουλο ρόλο σε όλη την κρίση) πρέπει να συνταχθούν με αυτήν καθώς αυτό είναι το ″room for diplomacy″.

Όλα αυτά η Γαλλία τα κάνει 5-6 μήνες μετά το ΑUKUS. Φώναξε, ούρλιαξε, νευρίασε και μετά συνέχισε να σκέφτεται ρεαλιστικά και να βαδίσει στο ″it was nothing personal but business only″.