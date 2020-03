Εάν πλαγιάσεις με τον διάβολο, ξυπνάς στην κόλαση

«If you lie down with the Devil, you will wake up in hell» δηλαδή «εάν πλαγιάσεις με τον διάβολο θα ξυπνήσεις στην κόλαση».

Και ποιος θα διαφωνήσει πως τα τελευταία 24ωρα οι σκηνές που εκτυλίσσονται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που συνωστίζονται στα σύνορα του Έβρου και στα τουρκικά παράλια και όσοι κυριολεκτικά ξεβράζονται φοβισμένοι, παγωμένοι και αποκαμωμένοι στις ακτές της Λέσβου με μωρά ακόμη και ολίγων μηνών ή και ημερών στα χέρια, δεν θυμίζει μια νέα κόλαση επί γης.

Και ποιος θα διαφωνήσει πως τα τελευταία 24ωρα η κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση δεν είναι επίσης μια κόλαση σε ότι αφορά τη διαχείρισή της; Μια κατάσταση η οποία αναγκάζει τους Έλληνες που έπεφταν στη θάλασσα στις ακτές της Συκαμίας για να σώσουν πρόσφυγες, να βλέπουν τώρα να συμπεριφερόμαστε όπως τον χειμώνα του 2015, όταν οι γείτονες μας Βορειομακεδόνες πλέον, έκλειναν τα σύνορα στους συνωστισμένους πρόσφυγες στην Ειδομένη και τους έπνιγαν στα χημικά. Τότε που φωνάζαμε και κατακρίναμε τους γείτονες μας και άλλες χώρες όπως η Ουγγαρία για σκληρότητα και έλλειψη ανθρωπισμού.

Και αν δεν είναι κόλαση να φτάσεις στο σημείο να φοβάσαι διαρκώς ένα τάγμα ξεριζωμένων και τον διπλανό σου, τότε τι είναι;