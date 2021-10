Εφθασε η εντυπωσιακή ηλεκτρική BMW iX

Για ακόμα πιο οικονομική οδήγηση, το Efficiency Trainer προσφέρει συμβουλές οικονομικής οδήγησης, ενώ ο ‘ορίζοντας’ αυτονομίας δείχνει ξεκάθαρα πώς επιδρά το στυλ οδήγησης στο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Ως προς αυτό, η φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) μπορεί να γίνεται με ισχύ έως και 200 kW (BMW iX xDrive50) ή 150 kW (BMW iX xDrive40), λαμβάνοντας ενέργεια από 10 – 80% σε περίπου 35 λεπτά στην BMW iX xDrive50 ή 31 λεπτά στην περίπτωση της BMW iX xDrive40. Επιπλέον, η αυτονομία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 150 χλμ. για την BMW iX xDrive50 και πάνω από 95 χλμ. για την BMW iX xDrive40 σε δέκα λεπτά από τη στιγμή που θα συνδεθούν σε ένα σταθμό ταχείας φόρτισης DC και με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας να είναι στο 10%. Τα μοντέλα BMW iX στην Ευρώπη συνοδεύονται από την BMW Charging Card, έναν ευέλικτο ταχυφορτιστή (Flexible Fast Charger) για φόρτιση έως 11 kW και ένα καλώδιο φόρτισης mode 3 για δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το ειδικό σύστημα χρεώσεων που προσφέρει η BMW Charging επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν ενέργεια σε πολύ λογικές τιμές από δημόσιους και υψηλής ισχύος σταθμούς φόρτισης.

Πρεμιέρα στη νέα iX κάνει η νέα γενιά του συστήματος απεικόνισης και λειτουργίας iDrive. Βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα BMW Operating System 8 και έχει σχεδιαστεί με σαφή έμφαση στη λειτουργικότητα οθόνης αφής του BMW Curved Display και στη λεκτική επικοινωνία με τον εκτενώς αναβαθμισμένο ψηφιακό βοηθό - BMW Intelligent Personal Assistant. Σε αυτό το πλήρως ψηφιακό σύστημα BMW Curved Display, το τμήμα της οθόνης ενδείξεων (12,3”) και η οθόνη ελέγχου (14,9”) συγχωνεύονται σε μια μονάδα πίσω από ένα κρύσταλλο κεκλιμένο προς τον οδηγό. Ο ψηφιακός βοηθός έχει αποκτήσει πρόσθετες ικανότητες και χρησιμοποιεί νέα γραφικά για να επικοινωνεί με τους επιβάτες.

Επίσης, τα νέα My Modes επεκτείνουν τη γκάμα επιλέξιμων ρυθμίσεων οχήματος. Οι ενημερώσεις λογισμικού από απόσταση (Remote Software Upgrades) και η δυνατότητα αγοράς λειτουργιών σε μεταγενέστερο χρόνο από το BMW ConnectedDrive Store μέσω Λειτουργιών on Demand, και στη συνέχεια η εγκατάστασή τους ‘over the air’, διατηρούν το λογισμικό του οχήματος «πάντα φρέσκο». Το βασισμένο σε cloud σύστημα πλοήγησης BMW Maps και το Augmented Reality Video στην οθόνη ελέγχου διασφαλίζουν γρήγορο και ακριβή προγραμματισμό διαδρομής, διευκολύνοντας τον οδηγό να βρει το δρόμο. Η χρήση τεχνολογίας κινητού 5G για μετάδοση δεδομένων και η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός προσωπικού mobile λογαριασμού στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας την προσωπική κάρτα eSIM ενισχύουν το πρωτοποριακό προφίλ της BMW iX.

Η νέα BMW iX προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της αυτοματοποιημένης οδήγησης και των λειτουργιών στάθμευσης, με προοπτική λειτουργικότητας Επιπέδου 3, μεσοπρόθεσμα. Μία νέα γενιά αισθητήρων, ένα νέο πακέτο λογισμικού σε συνδυασμό με μια πλατφόρμα υψηλής υπολογιστικής ισχύος προσφέρουν τη βάση για εξαιρετική νοημοσύνη. Πέντε κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου του οχήματος.

Η BMW iX έρχεται εφοδιασμένη με την πιο εκτενή λίστα στάνταρ συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Μάλιστα, το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης, ανιχνεύει τώρα επερχόμενα οχήματα στρίβοντας αριστερά (σε χώρες όπου τα οχήματα κινούνται στη δεξιά πλευρά) καθώς και δικυκλιστές και πεζούς στρίβοντας δεξιά.

Καταλήγοντας, η BMW iX xDrive40 κοστίζει 86.450 ευρώ και η νέα BMW iX xDrive50 τιμάται προς 109.950 ευρώ και δεν επιδοτείται η αγορά τους.