Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο λιμάνι Παλουκίων στη Σαλαμίνα, όπου αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα από τον προβλήτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα στη θάλασσα, δίπλα στα φέρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος είναι νεκρός. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη, ενώ ολοκληρώθηκε και η διαδικασία ανέλκυσης του αυτοκινήτου. Σε αναμονή βρίσκεται η ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Σύμφωνα με το salamina-press.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύτες του Λιμενικού Σώματος, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής (1 όχημα με 2 πυροσβέστες), αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Το όχημα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή γερανοφόρου

Την ίδια ώρα, διακόπηκαν τα δρομολόγια Πέραμα – Σαλαμίνα.