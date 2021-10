Τα «τέρατα του Χίτλερ»: Η «υπερφυσική φαντασίωση» των Ναζί, η προπαγάνδα και τα μαθήματα για τον σύγχρονο κόσμο

via Associated Press

Το ναζιστικό σύμβολο του «μαύρου ήλιου» στο κάστρο Βέβελσμπουργκ, στη Γερμανία.

Ανεξαρτήτως του πόσοι ήταν στην πραγματικότητα τότε οι «πραγματικοί πιστοί», οι δυνατότητες των Ναζί στην προπαγάνδα και την αξιοποίησή της δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Το όραμα του «χιλιόχρονου Ράιχ» και της «Αρίας φυλής» έσυρε έναν κόσμο σε έναν καταστροφικό εξαετή πόλεμο, η κληρονομιά του οποίου δεν φαίνεται να έχει «σβήσει» ακόμα σήμερα, 80 περίπου χρόνια μετά. Η ενασχόληση των Ναζί με τον αποκρυφισμό και το «υπερφυσικό» όσο «γραφική» και αν φαίνεται σήμερα, δεν παύει να αποτελεί πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της περιόδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως δομικό στοιχείο του «οικοδομήματος» του Γ′ Ράιχ – και η σημασία της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψιν το τι συμβαίνει στον σημερινό κόσμο, όπου, στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, εν μέσω της κλιματικής κρίσης και απέναντι σε ανεξέλεγκτες «θύελλες» παραπληροφόρησης και διαφαινόμενες διεθνείς γεωπολιτικές μεταβολές/ ανακατατάξεις, οι «αμφισβητίες», που στρέφονται σε κάθε λογής προσεγγίσεις (από διάφορες ακραίες ή ιστορικά αποτυχημένες πολιτικές θεωρίες μέχρι φονταμενταλιστικές αντιλήψεις και εξωπραγματικές θεωρίες συνωμοσίας) φαίνονται να εξελίσσονται σε «κρίσιμη μάζα», ικανή να επηρεάσει δραστικά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγοι είναι καταλληλότεροι για να μιλήσουν για το κεφάλαιο αυτό, του «Nazi occult» (αν και ο ίδιος δεν συμφωνεί ιδιαίτερα με τον όρο του «occult»- «αποκρυφισμού» στο συγκεκριμένο θέμα, προτιμώντας αντ’αυτού το «supernatural imaginary», που θα αποδίδαμε ως «υπερφυσική φαντασίωση») από τον Dr. Έρικ Κούρλαντερ, Αμερικανό καθηγητή Ιστορίας, κάτοχο της έδρας William R. Kenan στο Stetson University και συγγραφέα, μεταξύ άλλων, των «Hitler’s Monsters: A Supernatural History of the Third Reich» και του «Revisiting the Nazi Occult: Histories, Realities, Legacies». Ο κ. Κούρλαντερ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα σύγχρονης γερμανικής ιστορίας και Ναζιστικής Γερμανίας – και μίλησε στη HuffPost Greece για την ενασχόληση των Ναζί με τον αποκρυφισμό και το «υπερφυσικό», τη σημασία της και τα μαθήματα που προκύπτουν για τον σύγχρονο κόσμο.