Μεγάλη είναι η αντιπαράθεση στη Γερμανία σχετικά με το εάν μια καταδικασμένη νεοναζί θα πρέπει να εκτίσει την ποινή φυλάκισης που της επιβλήθηκε σε γυναικείες ή ανδρικές φυλακές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, τον Ιούλιο του 2023, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ καταδικάστηκε από ένα Περιφερειακό Δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 1,5 έτους χωρίς αναστολή, λόγω της συμμετοχής της σε νεοναζιστική οργάνωση.

Η Λίμπιχ κατηγορήθηκε για ακροδεξιά ρητορική, συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, ενώ την εποχή της συμμετοχής της στην οργάνωση είχε το όνομα Σβεν Λίμπιχ.

Μετά την καταδίκη της, η Λίμπιχ εκμεταλλεύτηκε το νέο νόμο αυτοπροσδιορισμού στη Γερμανία, ο οποίος επιτρέπει στους πολίτες να αλλάξουν στα έγγραφά τους φύλο και μικρό όνομα, σε μία ιδιαίτερα εύκολη και απλοποιημένη διαδικασία.

Παρόλα αυτά, τα γερμανικά μίντια αμφισβητούν τα κίνητρα της Λίμπιχ και σύμφωνα με το Der Spiegel «η Λίμπιχ είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τις ακροδεξιές της απόψεις, έχοντας κάνει στο παρελθόν δηλώσεις κατά των κουίρ».

Η Λίμπιχ κινήθηκε νομικά κατά συγκεκριμένων δημοσιευμάτων που φέρονται να την στοχοποίησαν, όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αλλάξει φύλο. Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα του κρατιδίου της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, η Λίμπιχ θα εκτίσει την ποινή της στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς.

Την είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η Λίμπιχ, γράφοντας στο X τα εξής: «Θα ξεκινήσω την ποινή μου όπως έχει προγραμματιστεί», έγραψε. «Στις 29 Αυγούστου 2025, στις 10 το βράδυ, θα φτάσω στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κέμνιτς με τις βαλίτσες μου».

Μια απόφαση σχετικά με το πού θα τοποθετηθεί η Λίμπιχ θα ληφθεί στην αρχή της κράτησής της. Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι η σωφρονιστική διοίκηση θα αποφασίσει εάν η Λίμπιχ θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια και την τάξη.

Πηγή: BBC