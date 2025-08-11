Αν φέρεται στο μυαλό σας την εικόνα ενός Γερμανού που διασκεδάζει, πιθανότατα θα φανταστείτε έναν νεαρό με ροδαλά μάγουλα, ντυμένο με Lederhosen ή Dirndl, που κρατάει μισή ντουζίνα ποτήρια γεμάτα μπύρα. Αλλωστε όταν κάποιος ρωτηθεί με ποια χώρα συνδέει περισσότερο την παραγωγή και την κατανάλωση μπύρας, συνειρμικά θα σκεφτεί την Γερμανία, την Βαυαρία και το Oktoberfest. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική καθώς οι Γερμανοί σταδιακά εγκαταλείπουν την αγάπη τους για το αλκοολούχο ποτό που κάποτε τους χαρακτήριζε.

Την 1η Αυγούστου, η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις μπύρας έπεσαν κάτω από τα 4 δισεκατομμύρια λίτρα για πρώτη φορά από τότε που άρχισε να καταγράφει τα στοιχεία αυτά το 1993. Το 2005, ο μέσος Γερμανός κατανάλωνε 112 λίτρα μπύρας. Σήμερα, ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από 90. Η Γερμανία παραμένει η έκτη μεγαλύτερη αγορά μπύρας στον κόσμο. Ωστόσο, ενώ κάποτε οι Γερμανοί κατανάλωναν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, με εξαίρεση τους ακόρεστους Τσέχους, σήμερα βρίσκονται στην όγδοη θέση της κατάταξης ανά άτομο. Το χειρότερο για τους ζυθοποιούς είναι ότι η πτώση επιταχύνεται. «Ο πανικός» έχει ήδη καταλάβει ορισμένες ζυθοποιίες, λέει ο σύμβουλος Gerrit Blümelhuber.

Οι λόγοι της πτώσης μπυροποσίας



Μερικοί από τους λόγους είναι γνωστοί: η Γερμανία γερνάει όλο και περισσότερο και οι νεότεροι δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αλκοόλ όσο οι παλιότερες γενιές. Μερικοί κατηγορούν το αυξανόμενο κόστος, αν και αυτό δεν συνάδει τόσο με τα 15 ευρώ που κοστίζει ένα κιβώτιο Paulaner στα ράφια των σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια στη χώρα υποδηλώνουν ένα ευρύτερο πρόβλημα στον τομέα της φιλοξενίας. Ωστόσο, η μείωση της κατανάλωσης του κρασιού είναι πολύ πιο μικρή. «Υπάρχει μια αξιοσημείωτη δίψα για μπύρα στη Γερμανία», λέει ο Volker Kuhl, διευθύνων σύμβουλος της ζυθοποιίας C&A Veltins, αλλά «δεν υπάρχει επιθυμία για ένα τρίτο ή τέταρτο ποτήρι».

Η άνοδος των μη αλκοολούχων μπυρών

Αν υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας, αυτή είναι ο ανθηρός τομέας των μη αλκοολούχων ποτών, ο οποίος σήμερα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο της μπύρας που παρασκευάζεται στη Γερμανία (αν και δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες στατιστικές). Σπάνια θα βρείτε Biergarten που να μην προσφέρει μπύρες χωρίς αλκοόλ. Πέρυσι, στο Μόναχο άνοιξε το πρώτο Biergarten αφιερωμένο αποκλειστικά στα μη αλκοολούχα ποτά. Οι μερικές φορές συντηρητικοί Braumeister της Γερμανίας δοκιμάζουν νέες τεχνικές, όπως η χρήση άγριων μαγιάδων που δεν ζυμώνουν όλο το σάκχαρο κατά τη διαδικασία παρασκευής. Ωστόσο, ο περίφημος νόμος περί καθαρότητας της Γερμανίας, ο οποίος περιορίζει τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως μπύρα, δεν αποτελεί πάντα κίνητρο για καινοτομία, προειδοποιεί ο Markus Raupach της Γερμανικής Ακαδημίας Μπύρας.

Ακόμη και στις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, η μη αλκοολούχα μπύρα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση της κατανάλωσης της αλκοολούχας μπύρας. Ούτε οι εξαγωγές, οι οποίες μειώνονται ακόμη πιο ραγδαία από τις εγχώριες πωλήσεις και πλέον αντιμετωπίζουν τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν 100 γερμανικές ζυθοποιίες έχουν κλείσει τα τελευταία πέντε χρόνια και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες.

