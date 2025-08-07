Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τίθενται σε ισχύ από σήμερα

Οι νέοι, σαρωτικοί δασμοί έως και 41% του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο τέθηκαν σε ισχύ, σε μια νεά φάση κλιμάκωσης του εμπορικού του πολέμου.

«ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ!!! ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΔΑΣΜΟΥΣ ΡΕΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγα λεπτά πριν την λήξη της προσθεσμίας στην Ουάσινγκτον τα μεσάνυχτα, οπότε οι χώρες είχαν την ευκαιρία να συνάψουν συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει το BBC, ο πρόεδρος επέβαλε δασμό 50% στην Ινδία, που θα τεθούν σε ισχύ στις 27 Αυγούστου, εκτός εάν σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Ο Τραμπ απειλείται επίσης με δασμούς 100% στα τσιπ υπολογιστών που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, καθώς πιέζει τις εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν στις ΗΠΑ.

Αυτό συνέβη καθώς η Apple ανακοίνωσε μια νέα επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αφού δέχθηκε πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στην Αμερική.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε έναν αναθεωρημένο κατάλογο εισαγωγικών φόρων σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους και παρέτεινε την προθεσμία για τις χώρες που επιθυμούσαν καταλήξουν σε συμφωνίες με τις ΗΠΑ έως τις 7 Αυγούστου.

Πολλές κυβερνήσεις κρατών δίνουν μάχη να συνάψουν συμφωνίες με την Ουάσινγκτον για να μειώσουν – ή να καταργήσουν – αυτό που ο Τραμπ αποκαλεί «αμοιβαίους δασμούς». Οι εμπορικές του πολιτικές στοχεύουν στην αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, το οποίο θεωρεί ότι αντιμετωπίζει άδικα τις ΗΠΑ.

Οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία ήταν μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από τους νέους δασμούς. Το Λάος και η Μιανμάρ, που επικεντρώνονται στη μεταποίηση, αντιμετώπισαν μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς, ύψους 40%.

Ορισμένοι ειδικοί ανέφεραν ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει στοχεύσει χώρες με στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα.

Ορισμένες μεγάλες οικονομίες – συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας – έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνίες για να επιτύχουν χαμηλότερους δασμούς από αυτούς που απείλησε ο Τραμπ τον Απρίλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με την Ουάσινγκτον, στην οποία οι Βρυξέλλες έχουν αποδεχθεί δασμό 15% σε αγαθά από το εμπορικό μπλοκ.

Η Ταϊβάν, βασικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον στην Ασία, έλαβε δασμό 20%.

Ο πρόεδρός της, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε ότι ο συντελεστής είναι «προσωρινός» και ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αύξησε τον δασμολογικό συντελεστή στον Καναδά από 25% σε 35%, λέγοντας ότι η χώρα «δεν συνεργάστηκε» για τον περιορισμό της ροής φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Η καναδική κυβέρνηση λέει ότι καταπολεμά τις συμμορίες ναρκωτικών. Ωστόσο, οι περισσότερες καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα αποφύγουν τον φόρο εισαγωγής λόγω μιας υφιστάμενης εμπορικής συνθήκης, της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

Οι υψηλότεροι δασμοί στο Μεξικό ανεστάλησαν για άλλες 90 ημέρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

