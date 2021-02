Είδα το «This is not Romeo and Juliet»

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, της ημέρας των… ερωτευμένων, βρέθηκα να παρακολουθώ τη παράσταση : «This is not Romeo and Juliet» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, με τον ίδιο και την Έλλη Τρίγγου.

Από το θέατρο Πορεία σε διαδικτυακή παρουσίαση. Έσβησα τα φώτα, συνέδεσα τον υπολογιστή στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης και η παράσταση εξήντα λεπτών άρχισε.