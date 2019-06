Ειδικοί εντόπισαν δακτυλικά αποτυπώματα του Βαν Γκογκ στα περίφημα «Ηλιοτρόπια»

ASSOCIATED PRESS

OLAF KRAAK via Getty Images

Η ομάδα, με επικεφαλής την Έλα Χέντρικς, καθηγήτρια συντήρησης έργων τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, παρουσιάζει τα νέα ευρήματα στο πλαίσιο της έκθεσης « Van Gogh and the Sunflowers » (Ο Βαν Γκογκ και τα Ηλιοτρόπια), που εγκαινιάστηκε στις 21 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την 1η Σεπτεμβρίου .

Παρά το γεγονός ότι μόλις που διακρίνονται, οι συντηρητές υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι πρόκειται για τα δακτυλικά αποτυπώματα του Βαν Γκογκ, παρότι δεν είναι είναι η πρώτη φορά: Υπάρχει ολόκληρη συλλογή με αποτυπώματα των δακτύλων του που εντοπίστηκαν στις άκρες των έργων.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις ως μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά η Έλα Χέντρικς απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα αυθεντικότητας των έργων που βρίσκονται το Μουσείο Βαν Γκογκ του Άμστερνταμ.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται για πρώτη φορά και το πίσω μέρος του πίνακα, το σημείο στην κορυφή του καμβά που ο Βαν Γκογκ κάρφωσε ένα επιπλέον κομμάτι (μία λωρίδα) ξύλου για να δώσει «αέρα», περισσότερο χώρο στα Ηλιοτρόπια του.

Γιατί ο πίνακας είναι σήμερα πολύ διαφορετικός

Βασική αρχή στη συντήρηση έργων τέχνης είναι ότι καλή συντήρηση σημαίνει όσο το δυνατόν λιγότερη επέμβαση (less is more). Αρχή η οποία όμως, δεν ίσχυε κατά το παρελθόν, εξού και Τα Ηλιοτρόπια έχουν δεινοπαθήσει στα 130 χρόνια της ύπαρξης τους.

Ο Ολλανδός συντηρητής Γιαν Κορνέλις Τράας είχε εργαστεί πάνω στον πίνακα, το 1927 και το 1961, αλλά είναι άγνωστο τι έκανε, καθώς δεν τηρούσε αρχείο εργασιών. Όμως, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε τώρα αποκάλυψε ότι το 1927 είχε γίνει επίστρωση βερνικιού στην επιφάνεια του πίνακα, το οποίο αργότερα αφαιρέθηκε. Αλλά μετά επανήλθε -το 1961- και μάλιστα, δύο φορές. Η εν λόγω διαδικασία ήταν διαδεδομένη τον 20ό αιώνα, εξηγεί η Χέντρικς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 -ακόμη χειρότερα- ο πίνακας «ρετουσαρίστηκε» με κερί -που με την πάροδο του χρόνου έδωσε ένα χρώμα λευκό- η επίστρωση αφαιρέθηκε πρόσφατα.

Οι επεμβάσεις αυτές, όπως και η «γήρανση» τόσο του ξύλου όσο και εν γένει των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, έχουν αλλοιώσει τα χρώματα, που σήμερα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχε επιλέξει ο Βαν Γκογκ για τα Ηλιοτρόπια του.

Και για ποιόν λόγο το έργο δεν μπορεί να ταξιδέψει

Πριν από λίγους μήνες, το Μουσείο Βαν Γκογκ ανακοίνωσε ότι ο πίνακας δεν μπορεί να ταξιδέψει. Η απόφαση ελήφθη για λόγους προληπτικούς. Το έργο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε δονήσεις, αλλαγές της θερμοκρασίας και υγρασίας.

Η έκθεση στο Μουσείο βαν Γκογκ περιλαμβάνει συνολικά 22 έργα του ζωγράφου με ηλιοτρόπια, όπως και μερικά εξαιρετικά σπάνια σχέδια του.