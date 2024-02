Εικαστικός διάλογος για τις βαθιές υπαρξιακές ανθρώπινες αναζητήσεις

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα:

Οι εγκαταστάσεις του και οι καλλιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις του είναι γνωστές σε εκθέσεις, όπως The Serpentine Gallery, με την υποστήριξη του Hans Ulrich Obrist για τη ταινία και περφορμανς Kage όπου K για Kott στους χώρους της γκαλερί, με τον Jan Hoet σε τρεις εκθέσεις, με τον Fernando Castro Florez στη Μαδρίτη, στο FACT του Liverpool με τον Mike Stubbs στο Bluecoat με τον Bryan Biggs, στο Frieze Art Fair (Λονδίνο), στην Alte Nationalgalerie (Βερολίνο), δύο φορές στην Tate Modern, στα Toynbee Studios και στο Artsadmin και στο Live art Development Agency LADA με τη Lois Keidan. Συνεργάστηκε με τον Jan Fabre και την Joanna De Vos στο project. Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam / The Raft. Art is (not) Lonely και πολλά θέατρα και σκηνές, σε φεστιβάλ performance στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως το φεστιβαλ Fringe, στο Edinburgh festival Fringe, στο Leeds, στη Southbank, με το ιστορικό BONE Festival of performance στη Βέρνη και με τον Norbert Klassen και τους The Black market International. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί και εκθέσει στη γκαλερί Μπαταγιάννη, στη γκαλερί Ε. Τσέλιου και στη Θεσσαλονικη με τη Λόλα Νικολάου και στη Λάρισα με την CASK Gallery. Στη Μαδρίτη συνεργάζεται με τη γκαλερί Rafael Perez Hernando. Παραστάσεις και εγκαταστάσεις του έχουν φιλοξενηθεί πολλές φορές στο Μέγαρο Μουσικής με την Άννα Καφέτση, την Εφη Μιχάλαρου και με τον Ντένη Ζαχαρόπουλο και στα Δημήτρια με τη Θούλη Μισιρλόγλου, ενώ πρόσφατα μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η συνεργασία του με το Θεσσαλικό Θέατρο και την Κυριακή Σπανού.