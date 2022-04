Είκοσι εκατ. ανά επεισόδιο το «House of the Dragon», 465 εκατ. η σεζόν του «The Rings of Power»

Η παραγωγή της πρώτης σεζόν του « House of the Dragon », η οποία αποτελείται από δέκα επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου, κόστισε στο HBO λιγότερο από 20 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, σύμφωνα με το Variety.

Όσο για πώς το HBO κατάφερε να συγκρατήσει το κόστος της πρώτης σεζόν του «House of the Dragon» από το να εκτοξευθεί πολύ πάνω από τις δαπάνες της τελευταίας σεζόν του «Game of Thrones» (ειδικά με τόσους δράκους CGI), ο υπεύθυνος παραγωγής δηλώνει ότι το HBO διαθέτει πλέον μεγάλη εμπειρία σε σειρές του είδους, επικαλούμενος όχι μόνο το «GoT», αλλά και παραγωγές όπως το «Westworld» και το «His Dark Materials».

Σύμφωνα με το Variety, η πρώτη σεζόν οκτώ επεισοδίων του πολυαναμενόμενου πρίκουελ « The Rings of Power », της τηλεοπτικής σειράς της Amazon που βασίζεται στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», θα κοστίσει γύρω στα 465 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας και επισήμως το budget. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για την ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών. Πηγές ανέφεραν ότι το υψηλό τίμημα για την πρώτη σεζόν του «LOTR», που κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τις δαπάνες για τη δημιουργία ενός ολόκληρου φανταστικού κόσμου, πρωτίστως σκηνικά και κοστούμια που πιθανώς θα κατανεμηθούν σε όλες τις σεζόν.

Βασισμένη στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood» (2018), η σειρά δέκα επεισοδίων «House of the Dragon», τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και αφηγείται την ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν και τον εμφύλιο της οικογένειας, γνωστό ως Dance of the Dragons.