Εκλογές στο Βρανδεμβούργο: Η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος δίνει προβάδισμα στο SPD με 31,2%

🇩🇪#Germany, Brandenburg state election exit poll:



Seat projection at this hour:



SPD-CDU-BSW: 54

SPD-CDU-Grüne (inc): 47

SPD-BSW-Grüne: 47

SPD-BSW: 42

SPD-CDU: 42

AfD-CDU: 41*



Majority: 45



*Basically impossible.



