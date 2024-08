Όπως επισημαίνει το BBC σε σχετικό ρεπορτάζ (Blindfolded, bound and beaten: Palestinians tell of Israeli jail abuse - Με δεμένα μάτια, δεμένοι και ξυλοκοπημένοι: Παλαιστίνιοι μιλούν για την κακοποίηση στις ισραηλινές φυλακές), μετά την 7η Οκτωβρίου ο αριθμός των παλαιστινίων κρατουμένων έχει διπλασιαστεί σε περίπου 10.000.