Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια

Η κυρία Ελένη Γιαμαρέλλου, μεταξύ άλλων, μας εξηγεί τι είναι η λοίμωξη, μας ενημερώνει για το ρόλο των αντιβιοτικών, για τη σημασία των εμβολιασμών και για το πώς ξεκίνησε το αντιεμβολιαστικό κίνημα, για τις επιδημίες, για το ρόλο του Λοιμωξιολόγου, για το Ελληνικό Κέντρο Χημειοθεραπείας, του οποίου είναι πρόεδρος, για την εμπειρία της στις ΗΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, της οποίας πρόσφατα εξελέγη τακτικό μέλος.

Αναμφισβήτητα, όταν στην Ελλάδα μιλάμε για λοιμώξεις, αυτομάτως τον λόγο έχει η ομότιμη καθηγήτρια Παθολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Λοιμωξιολόγος, κυρία Ελένη Γιαμαρέλλου.

Η κυρία Γιαμαρέλλου σπούδασε Ιατρική στο ΕΚΠΑ. Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας, όπως και το Διδακτορικό της, από τη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στη Λοιμωξιολογία στις ΗΠΑ (A. Lincoln School of Medicine, Chicago, Memorial Sloan - Kattering, New York, Mayo Clinic, Rochester). Εξελέγη Καθηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1997 και οργάνωσε και διηύθυνε τη νεοϊδρυθείσα Δ’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και το συναφές Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων για 12 χρόνια, αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (1997-2003) και κατόπιν στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (2003-2009). Από το 1996 έως και σήμερα εκλέγεται Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, ενώ από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε Εθνική Αντιπρόσωπος για τη Μικροβιακή Αντοχή στο ECDC (European Center for Disease Control) στη Στοκχόλμη. Από το 2010 εργάζεται στο «ΥΓΕΙΑ» ως Διευθύντρια της ΣΤ’ Παθολογικής Κλινικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την αντιμικροβιακή θεραπεία, την πολιτική ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών, την επιδημιολογία λοιμώξεων και τους μηχανισμούς αντοχής στα αντιβιοτικά, λοιμώξεις στη ΜΕΘ, PK/PDs αντιβιοτικών, νοσοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώξεις στην ουδετεροπενία, όπως και invitro και invivo αξιολόγηση νέων αντιβιοτικών.

Είναι μέλος 25 Ιατρικών Εταιρειών και 31 Συντακτικών Επιτροπών διεθνών Ιατρικών Περιοδικών, Fellow of Infectious Diseases Society of America, Fellow της American Society of Microbiology και της International Society of Antimicrobial Chemotherapy and Infection. Είναι κριτής εργασιών σε 29 διεθνή περιοδικά. Στο ερευνητικό της έργο περιλαμβάνονται 1.397 εργασίες (1154 δημοσιεύτηκαν στο εξωτερικό) και 458 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του εξωτερικού μετά από κρίση (h-factor 58) με περισσότερες από 12.000 βιβλιογραφικές αναφορές, όπως και συγγραφή κεφαλαίων σε 52 βιβλία.

Προ τριετίας τιμήθηκε με το 19ο Ιπποκράτειο Βραβείο το οποίο απονέμεται σε διακεκριμένους Παθολόγους ή συναφών ειδικοτήτων ιατρούς, διεθνούς εμβέλειας. Τα προηγούμενα δεκαοκτώ βραβεία έχουν απονεμηθεί σε κορυφαίους Αμερικανούς και Ευρωπαίους γιατρούς. Πρόσφατα έγινε τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea).