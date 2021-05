Ελλη Παπακωνσταντίνου: Η Ελληνίδα που σκηνοθετεί στο Φεστιβάλ της Αβινιόν

Στις 13 & 15 Ιουλίου παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ της Αβινιόν η αντιφασιστική παράσταση « The Kindly Ones », που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα μέσα στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, ενώ στις 2 Δεκεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας στη Στοκχόλμη, κάνει πρεμιέρα η « Alkestis ».

Ενδεικτικό της επιτυχίας της είναι το γεγονός ότι σήμερα εκτίθενται στο επισκέψιμο Memorial Mauthausen στοιχεία από την εικαστική εγκατάσταση που φιλοτέχνησε η Μαρία Πανουργιά για το The Kindly Ones.

H Έλλη Παπακωνσταντίνου είναι ιδρύτρια της ομάδας ODC Ensemble, έχει τιμηθεί δύο φορές με το «Βραβείο Fulbright» για την έρευνα της στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τη δημιουργία του έργου «Oedipus: Sex with Mum was Blinding», καθώς και με το διεθνές βραβείο «Music Theatre ΝΟW 2018-9» για την παράστασή της «The Cave».

Δουλειά της έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο των επίσημων εγκαινίων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας το 2009 και στο European Parliament for Culture το 2017. Στη Ελλάδα έχουν παιχτεί έργα της στο Φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, Μέγαρο Αθηνών και Θεσ/κης κ.α. Με αφορμή το πρόσφατο παγκόσμιο lockdown πειραματίστηκε με μία νέα μορφή ψηφιακού θεάτρου, ειδικά σχεδιασμένο για την πλατφόρμα του zoom, που ονόμασε “Θέατρο του Εγκλεισμού”, αντλώντας από τον αρχαίο μύθο και το υλικό της τραγωδίας. To 2020 παρουσίασε το “Traces of Antigone”, γραμμένο από τη Christina Ouzounidis, μία από τις πρώτες ζωντανές διαδικτυακές παραστάσεις παγκοσμίως. H παράσταση απέσπασε το βραβείο AMAZONE 2020, ήταν υποψήφια για το βραβείο της Ένωσης Ιταλών Κριτικών, και συνεχίζει τη διεθνή της περιοδεία τόσο σε ψηφιακή όσο και σε φυσική μορφή. Ενώ τα ψηφιακά της έργα “Aède of the Ocean and Land” και “Hotel AntiOedipus”, παρουσιάστηκαν σε φεστιβάλ και οργανισμούς ανά τον κόσμο, ανάμεσα τους τα περιβόητα IRCAM/Centre Pompidou (Παρίσι) Romaeuropa Festival (Ρώμη) αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.